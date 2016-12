Wer auf Facebook ist, und mindestens einen Journalisten zum Freund hat, hat unweigerlich von der Bombe gelesen. Jene, die angeblich Donald Trump zum Präsidenten gemacht hat. Eine Kombination aus Big Data, Facebook-Likes und Psychologie – so sei das Unerklärbare zu erklären, schreibt «Das Magazin». Ein grossartiger Text. Mit einigen – sagen wir: Zuspitzungen. Darauf stürzten sich sofort die deutschen Kollegen, etwa vom «Spiegel» oder der «SZ» – und nahmen die Story auseinander.

In der Tat tönt die Geschichte einer geheimnisvollen Macht, die unsere Gehirne anhand unserer Likes vermessen und uns so einen beliebigen politischen Kandidaten unterjubeln kann, fast zu schön – beziehungsweise zu gruselig –, um wahr zu sein. Doch egal wie viel dran ist, eines offenbart die vom Artikel entfachte Diskussion in jedem Fall: Wir alle, selbst wir Journalisten, fühlen uns offenbar am wohlsten, wenn es eine grosse, der Öffentlichkeit verborgene Theorie gibt, die solch epochale Ereignisse wie die Trump-Wahl zu erklären vermag. Ist doch schön, wenn plötzlich alles Sinn ergibt. Ob wir wollen oder nicht: Manchmal sind wir alle kleine Verschwörungstheoretiker.