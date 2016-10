Was für ein Kontrast zu den Wahlen 2012! Damals trat die Regierung in corpore zur Wiederwahl an und wurde auch problemlos bestätigt. Jetzt kämpfen neun Kandidierende um fünf Sitze. Auch dieses Mal sind die drei Bisherigen, Urs Hofmann (SP), Alex Hür-zeler (SVP) und Stephan Attiger (FDP), unbestritten – und das ist gut so: Erstens machen sie ihren Job gut, zweitens sind drei Bisherige und zwei Neue eine sinnvolle Kombination von Stabilität und

Erneuerung.

Auch der vierte Sitz ist wenig bestritten. Die CVP dürfte ihren abtretenden Regierungsrat Roland Brogli mit Markus Dieth ersetzen können. Dieser hat eine Karriere hingelegt, als hätte er schon immer Regierungsrat werden wollen: im Beruf Dr. iur. und Anwalt, in der Politik Einwohnerrat, Grossrat, Grossratspräsident, Gemeindeammann von Wettingen. Dieth bringt alle Fähigkeiten mit, die es für das Amt braucht. Zudem politisiert er klar bürgerlich und ist gleichzeitig parteiübergreifend respektiert. Auch das Menschliche stimmt: Er ist ein Politiker zum Anfassen, liebt das Bad in der Menge. Ein Glücksfall für die CVP!

Wer aber holt den fünften Sitz? Vor acht Jahren zogen die Grünen mit Susanne Hochuli erstmals in die Regierung ein. Im Juli verzichtete sie reichlich spät auf eine erneute Kandidatur und erwischte damit alle auf dem falschen Fuss – besonders die SVP. Offenbar hat die Volkspartei nicht mit einer Vakanz und mit realen Chancen auf einen Sitzgewinn

gerechnet. Anders ist ihre Kandidatur nicht zu erklären.

Die SVP hätte Roths Schwächen erkennen müssen

Denn die SVP hat mit der Brugger Gerichtspräsidentin Franziska Roth eine Frau mit praktisch null politischer Erfahrung nominiert; gerade so, als wollte ein 3.-Liga-Fussballer Trainer eines Super-League-Clubs werden. Nun ist eine Quereinsteigerin nicht per se schlecht. Sie könnte andere Lebens- und Führungserfahrung in die Regierung tragen. Trotzdem aber braucht es ein Minimum an politischem Gespür, Dossierkenntnissen und klaren Ideen. Roth fehlt es an allem.

Sie präsentiert keine Alternativen zu Hochulis Asylpolitik, obwohl sie und ihre Partei diese ständig kritisieren. Frisch von der Leber ist ja schön und gut, doch wer einfach mal etwas daherplaudert – über die Schule oder über Ritalin – und dann ständig nachbessern muss, empfiehlt sich nicht für eine Regierung. Alle diese Defizite hätte die SVP unschwer selber erkennen können, wenn sie ihre Kandidatin vor der Nomination sorgfältig geröntgt hätte.

Parteipräsident Thomas Burgherr sagt offiziell tapfer: «Spekulationen über einen Kandidatenwechsel für den zweiten Wahlgang sind verfrüht, das ist momentan absolut kein Thema für uns.» Ein klares Dementi klingt anders.