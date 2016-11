Donald Trump hat sich rar gemacht in den letzten Tagen. Wer hätte das gedacht. Und aus dem, was er während seiner wenigen Auftritte sagte, wird man auch nicht wirklich schlau. Einzig Twitter glüht: 24 Kurznachrichten setzte «@realDonaldTrump» seit der Wahlnacht ab. Meist jedoch, um auf die «New York Times» draufzuhauen. Die mag er nicht. Das ist aber auch schon alles, was sich mit Sicherheit über den künftigen US-Präsidenten sagen lässt. Ansonsten: Ratlosigkeit.

Die Börsenhändler, diese Milliarden herumschiebenden Sensibelchen, scheint das nicht sonderlich zu interessieren. Unsicherheit hassen sie eigentlich wie der Vampir das Tageslicht. Doch die Planlosigkeit des kommenden Anführers der freien Welt ist offensichtlich kein Problem. Der US-Aktienindex steigt seit Trumps Wahl kontinuierlich. Die Finanzindustrie ist zuversichtlich.

Das könnte sich bald ändern. Denn Ideen der Trump’schen Wirtschaftspolitik sickern langsam durch. Zuletzt ein Diskussionspapier zur Handelspolitik. Tenor: Die USA sollen grosse Abkommen wie jenes mit Mexiko und Kanada (Nafta) nachverhandeln und notfalls aufkündigen, andere wie das mit den Pazifikanrainern (TPP) im Keim ersticken. Protektionismus in Reinkultur. Die USA drohen, sich einzuigeln. Sollte das tatsächlich so kommen, dürfte es vorbei sein mit der Zuversicht.

fabian.hock@azmedien.ch