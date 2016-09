Fans sind eine Bereicherung. Dann, wenn sie in den Stadien mit ihren Gesängen für tolle Stimmung sorgen. Dann, wenn sie faszinierende und aufwendige Choreografien auf die Tribünen zaubern. Dann, wenn sie das Feuer in der eigenen Mannschaft entfachen und die Spieler nach vorne peitschen. Ohne diese Anhänger wäre eine Sportveranstaltung oft nur halb so aufregend.

Dann gibt es aber auch die Schattenseiten. In der Masse der Fans verstecken sich immer wieder Individuen, die mit ihren Ideen und Taten für Skandale sorgen. Die in ihrer Dummheit keine Grenzen kennen. Diejenigen, die das geschmacklose Transparent in Langenthal entwarfen und organisierten, dass es auch gezeigt wird, gehören leider zu dieser Sorte. Der Anstand verbietet es, sie so zu nennen, wie sie sich verhalten.