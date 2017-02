Am Wochenende stand ich wieder einmal auf den Ski. Nach Jahren der selbstauferlegten Abstinenz. Ich gebs zu: Etwas nervös war ich schon, wie ich da in der Gondel nach oben schwebte und mich, umringt von Gleichgesinnten, an meine Mietski klammerte. Welch ein Gefühl, oder vielmehr: Luft!

Oben angekommen, trotte ich im Gleichschritt mit den Gleichgesinnten aus der Bergstation, lege meine Ski auf den Boden, schön parallel, wie es sich gehört. Klick, klick – und die Latten sind an den Füssen angeschnallt. Schnell noch die Sonnenbrille aufgesetzt, den Helm zugeschnallt – und: schradabumm. Ich liege am Boden. Ski überkreuzt. Wie peinlich ist das denn! Ich spüre, wie mein Gesicht rot anläuft – und bin froh, dass man es helm- und brillenbedingt nicht wirklich sieht. Schnell aufgestanden (zumindest so schnell, wie das mit 48 Jahren noch geht) und ab die Post.

Einfach herrlich, denke ich mir, wie ich da den Hang hinunterkurve, Tempo mache (ich liebe Tempo!). Weltmeisterlich, sage ich mir. Wer mich sieht, dürfte eher denken: stümperhaft! Aber, egal, Hauptsache, es macht Spass. Und das macht es – genau 128 Sekunden lang. Dann weiss ich wieder, weshalb ich vor einigen Jahren aufgehört habe. Denn da steht sie, die Menschentraube, die Schritt für Schritt in Richtung Lift tappt. Ich stehe also, nolens volens, ebenfalls an und nutze die Zeit, die Leute zu beobachten.

Bis ich nach zehn Minuten am Lift bin, habe ich fünf Ansteh-Typen ausgemacht. Typ 1, der Gentleman: Er lässt schon mal einen vor, Hauptsache, niemand fährt ihm über seine neuen Ski. Auffallend: Er lässt eigentlich nur Frauen vor. Typ 2, der Drängler: Er macht mal einen Schritt nach links, mal einen nach rechts, nimmt keine Rücksicht auf andere. Hauptsache, er ist 20 Sekunden schneller am Lift. Typ 3, der Handyaffine: Er lässt sich nicht stressen, whatsappelt mit Gott und der Welt. Typ 4, der Sich-Pflegende (meist weiblichen Geschlechts): Sie nimmt den Lippenstift hervor, dann das Nastuch und am Schluss das Handy – als Spiegel. Typ 5, der Genervte: Er grummelt vor sich hin, ärgert sich über Typ 2 ebenso wie über Typ 3, da dieser beim Whatsappeln vergisst, aufzurücken, und eine Lücke von einem Meter – EIN ganzer Meter! – aufreissen lässt. Typ 5, Ich: Ich nehms gelassen, weiss aber, dass es mein letzter Skitag ist – bis ich wieder vergessen habe, weshalb ich aufgehört habe.