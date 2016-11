Es war richtig, dass die Schulpflege Geltwil nach Prüfung von Möglichkeiten und Varianten offen und ehrlich auch die drohende Schliessung der Schule ins Gespräch brachte. Man kann und darf eine solche Situation nicht schönreden oder auszusitzen versuchen. Es ist auch richtig, wenn der Gemeinderat jetzt Stellung bezogen hat. Die Stimmberechtigten müssen wissen, wie ihre Vertreter die Sache beurteilen. Nur so wird eine konstruktive Auseinandersetzung möglich. Und schliesslich ist es verständlich, dass viele Geltwilerinnen und Geltwiler für «ihre» Schule kämpfen und auch bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. Dieses Dorf ohne Schule – die Vorstellung tut weh.

Aber es hilft nichts, die Augen vor den Tatsachen zu verschliessen. Eine Tatsache ist, dass vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass es für eine Kleinstgemeinde schwierig bis unmöglich wird, eine eigenständige Schule aufrechtzuerhalten. Eine andere ist, dass sich der Zuzug von auswärtigen Schülerinnen und Schülern als, milde gesagt, harzig erweist. Viel Spielraum für sehr kreative Lösungen oder – anders ausgedrückt – Klimmzüge wird es kaum geben, Zeit, diese zu erarbeiten und umzusetzen, schon gar nicht. Gemeinderat und Schulbehörde von Geltwil stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie sind nicht allein: In Alikon, Gemeinde Sins, wurde die Schule aus den genau gleichen Gründen geschlossen. Weitere werden wohl über kurz oder lang in ähnliche Bedrängnis geraten.

Eine Schliessung der Dorfschule muss jedoch nicht den Anfang vom Ende bedeuten, wie viele befürchten. Solange die personellen Ressourcen für die zu bekleidenden Ämter aufgebracht werden und die Finanzen stimmen, ist die Eigenständigkeit auch einer kleinen Gemeinde gewährleistet. Beides ist in Geltwil bisher der Fall.