Erfolgreiche Firmen tun es längst. Auch Institutionen und Organisationen haben erkannt, wie es geht. Ebenso machen viele Gemeinden, Universitäten und andere Schulen auf Corporate Identity. Nun will auch die Reformierte Landeskirche Aargau elementare Regeln des Marketings befolgen und eine Markenstrategie für die Marke «Reformierte Kirche» entwickeln.

Bisher durften alle 75 Kirchgemeinden im Kanton öffentlich auftreten, wie es ihnen gefiel und richtig erschien. Das hatte zwar eine schöne Vielfalt an Signeten und Logos zur Folge. Aber der Wiedererkennungsgrad war entsprechend klein, die reformierte Kirche wurde kaum als Ganzes wahrgenommen, sondern meist nur in ihren Teilen in den einzelnen Kirchgemeinden. Und es wurde kaum sichtbar, dass hinter allem ein grosses zusammenhängendes Ganzes steht: die reformierte Kirche.

Dazu ein eher profaner Vergleich: Dem Grossverteiler käme es wohl nie in den Sinn, jede seiner 75 Filialen individuell anders im Markt auftreten zu lassen.

Deshalb soll das Erscheinungsbild aller Aargauer Kirchgemeinden jetzt vereinheitlicht werden. Damit möchte die Kirche ein klares Zeichen setzen. Um im Jargon zu bleiben: Die reformierte Kirche ist überall im Kanton vertreten, mit einem dichten Netz von 75 Filialen. Ein ziemlich eindrückliches Angebot. Mit der Stärkung der Dachmarke «Reformierte Kirche» durch einen einheitlicheren Auftritt sollen die Wahrnehmung und Verankerung in der Bevölkerung gestärkt werden. Vorausgesetzt, die Kirchgemeinden machen mit.

