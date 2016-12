Doris Leuthard sei während ihrer Schulzeit an der Kanti Wohlen oft im Deutschunterricht eingeschlafen. Sie sei halt übermüdet gewesen, weil sie jeweils bis spät in die Nacht Arien komponiert habe. Dies erzählte Moderator Michel Erismann anlässlich der offiziellen Feier für die neue Bundespräsidentin im Aargauer Kunsthaus. Er fügte auch gleich an, er wisse nicht, ob das stimme, vielleicht sei das ja jetzt eine von diesen Fake-News, das Publikum möge doch selber entscheiden, ob es das jetzt glauben wolle oder nicht.

Ja, Heilanddonner nomoll, was ist denn da los? Sind wir jetzt schon so weit, dass wir nicht einmal mehr bei der Bundespräsidentin wissen, was wahr ist und was erfunden? Natürlich spielt es keine Rolle, ob diese Arien, wenn sie denn welche komponiert hat, von musikalischem Wert waren. Es ist auch nicht wichtig, ob sie tatsächlich wegen überhöhter Arienkomponier-Erschöpfung eingenickt ist oder doch eher, weil der Unterricht doch etwas eintönig war. Falls sie überhaupt eingeschlafen ist.

Erschütternd ist einfach, dass es also nicht einmal mehr bei der Bundespräsidentin eine absolut verlässliche Wahrheit gibt. Es mag kein Zufall sein: Als die Gäste aus der ganzen Schweiz im Bus durch den Nebel zur Bundepräsidentinnachwahlfeier nach Merenschwand reisten, haben sich einige gefragt, ob dieses besondere Dorf im oberen Freiamt überhaupt real existiere. Gefeiert wurde dann schon vor und in der Mehrzweckhalle; aber die Weitgereisten und Ortsunkundigen hätten schwerlich den Unterschied zwischen Merenschwand und Schwaderloch erkannt.

Vielleicht ist auch einfach das wahr, was Schriftsteller Stan Nadolny längst erkannt hat: «Man soll eine gut erzählte Geschichte nicht durch die Wahrheit verderben.»