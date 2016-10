Die CVP ist das Etikett der Verliererpartei nach den gestrigen Grossratswahlen nur teilweise losgeworden. Die Partei kommt im Zurzibiet nach dem Desaster von 2012 (minus 5 Prozent) weiterhin nicht vom Fleck. Am Ende des Tages steht sie mit einem Verlust von mehr als einem Prozent zu Buche. Im Unterschied zur zweiten Verliererin, der SVP, darf das Ergebnis der CVP gleichwohl als Teilerfolg gewertet werden. Zum einen, weil die Abstrafung der Wähler vergleichsweise sanft ausfiel. Zum anderen, weil die Horrorprognosen, die einen neuerlichen Einbruch vorhersagten, nicht eintrafen. So gesehen, hielt sich der Schaden für die Zentrumspartei in Grenzen. Von einem Freudentag zu sprechen, wäre angesichts des Resultats dennoch verfehlt.