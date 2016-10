So schnell, wie er ganz stark zu strahlen begonnen hatte, so schnell drohte er zu verglühen: der politische Stern Karin Bertschi (26). Noch am Samstagmittag sah es ganz danach aus, als würde sie am Aargauer Polit-Himmel verglimmen. Und das, obwohl die Wynentaler Neo-Politikerin gleichentags im «Blick» einen prominenten Auftritt hatte. In der engeren Heimat setzte ihr die Umzugs-Affäre stark zu. Das SVP-Schwergewicht Jean-Pierre Gallati forderte Karin Bertschi indirekt zum Rücktritt auf («klarer Fall von Wählerbetrug»).