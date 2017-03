Kaum ist der Frühling da, blüht auch das Thema «Bus in der Altstadt» wieder auf. Die Beizen haben ihre Stühle raus gestellt, die Leute in der Aarauer Altstadt schlendern gemütlich von Schaufenster zu Schaufenster. Und es braucht Platz für Busse, die hin und wieder ihren Weg durch die schlendernden Menschengruppen suchen.

Für Diskussion hat dieses Thema schon einige Male gesorgt. Als Bewohnerin der Aarauer Altstadt hatte auch ich schon einen Brief im Briefkasten, in dem ich gebeten wurde, mit in den Kampf gegen diese bösen Busse zu ziehen. Kurz habe ich mir damals überlegt, ob mich die Busse denn stören. Ja, vielleicht gab es schon den ein oder anderen Moment, in dem ich leise vor mich hin fluchte «Muesch du jetzt au no cho?!» Das lag allerdings weniger am Bus, als vielmehr an meiner Verfassung nach dem Frühdienst und meinem zu diesem Zeitpunkt eher begrenzten Bedürfnis nach Begegnungen – sei es mit Menschen oder mit Fahrzeugen.