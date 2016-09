Nun hängen sie wieder an Kandelabern oder stecken an Pfosten in gedüngten Wiesen, die freundlichen Damen und Herren, die bei den anstehenden Wahlen um unsere Stimmen buhlen. Erschwerend diesmal: Es hängen Köpfe für den 25. September (Bezirksgerichtswahlen) friedlich neben Köpfen für den 23. Oktober (Regierungs- und Grossratswahlen). Hoffentlich geraten sie mir beim Wahlzettelausfüllen nicht durcheinander. Wobei, es ist ohnehin schwierig, auf den Plakaten ausser stereotypem Grinsen etwas zu entziffern. Zumindest gilt das für Aushänge, an denen das Zielpublikum zumeist auf vier Rädern vorbeisaust. Diese Strassenrand-Verschmückungen könnten sich die Damen und Herren eigentlich sparen. Sie werden in diesem Fall nämlich eher zum Sicherheitsrisiko (abgelenkte Autofahrer). Aber in der freien Wahlwirtschaft dürfen Kandidaten mit ihrem Geld natürlich machen, was sie wollen.