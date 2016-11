Am kommenden Dienstag demonstrieren die Aargauer Lehrerinnen und Lehrer gegen den Abbau in der Bildung und für mehr Lohn für sich selber. Die Aktion ist bereits jetzt ein Erfolg, noch ganz ohne Zutun der Lehrer. Ihnen hilft die Kontroverse um die Frage, wer an der Demo teilnehmen darf. Aarau ordnet an, kein Unterricht dürfe ausfallen, und sorgt für Empörung bei den Lehrern. Lenzburg kündigt in einem Elternbrief Schulausfälle an und sorgt für Empörung bei den Kritikern der Lehrer. Was ist das A und O einer Demonstration? Dass sie zu reden gibt!

Den grössten Support leistet Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Höchstpersönlich hat er in letzter Minute eine Aktion von Schülerorganisationen gestoppt, die an den Kantonsschulen Protestplakate aufhängen wollten, brav abgesprochen mit den Rektoren. Hürzeler ist in die Empörungsfalle getappt: Kein Mensch hätte sich für die Aktion interessiert. Jetzt aber diskutiert der ganze Kanton darüber, wir Medien lieben solche Debatten, die Linke bewirtschaftet das Thema gekonnt («Zensur!»). Die Schüler sollten Hürzeler ein grosses Dankeschön aussprechen. Ohne ihn hätte die Aktion niemals derartige Aufmerksamkeit erreicht.