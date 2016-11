Sportler kennen keinen Schmerz. Adrenalin, Endorphine und Ehrgeiz verdrängen ihn. Gesunder Ehrgeiz ist für einen Sportler löblich. Die Frage ist, wo das Hobby aufhört und Besessenheit anfängt. Speziell im Radrennsport ist die Grenze verschwommen, wovon die zahlreichen, im «Windschatten» von Profi-Rennen durchgeführten Amateur-Veranstaltungen beredtes Zeugnis ablegen.

Das Material ist längst in allen Kategorien dasselbe. Amateure scheuen keine Kosten, um dasselbe ultraleichte, perfekt abgemessene Velos zu besitzen wie die Stars. Sie investieren enorm viel Zeit ins Training und Geld - auch in die Teilnahme an prestigeträchtigen Rennen. Die Investitionen sollen belohnt werden: Mit Ruhm und Ehren.

Das Ziel vor Augen kann die Vernunft schwächen und das Wissen um objektiv bestehende Gefahren trüben. Gesetze, die im Strassenverkehr eingehalten werden müssen, haben im Rennen keine Gültigkeit. In kaum einer anderen Sportart ist die Geschwindigkeit, gepaart mit Ehrgeiz, so gefährlich wie im Radsport. Wenn bei Tempo 80 oder 100 das Adrenalin und die Endorphine den Verstand ausschalten, haben Vorsicht und Rücksicht rasch ausgedient.

Der Schuldspruch ist ein Präjudiz. Deshalb sollten Rennfahrer in sich gehen und Veranstalter über die Bücher: Reichen intensivierte Appelle an Fairness und Vernunft oder müssen neue, strengere Regeln - analog des Strassenverkehrsgesetzes – für Velorennen aufgestellt werden? Konsequenzen aus dem gestrigen Urteil sind zu erhoffen.