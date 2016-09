Auch die SBB versuchen, ihre Kunden für die unerträgliche Leichtigkeit des Onlines zu begeistern. Auf Uneinsichtige warten in den Bahnhöfen Heerscharen sehr motivierter Helfer, um in Schalter-Schlangen stecken gebliebene Kunden an einen Automaten zu retten. In vorauseilendem Gehorsam gab ich den Datenwust für eine Fahrt erster Klasse nach Frankfurt auf der SBB-Seite ein. Prompt kam die Fehlermeldung: Der Klassenwechsel mit GA 2. Klasse funktioniere online nicht. Ich solle mich am Schalter melden.

Dort sah ich von weitem eine aus der Halle quellende Schlange. Auch eine Art Fehlermeldung, dachte ich, als mir ein Automateneinweiser erschien. Internationales Ticket, sagte ich knapp. Das Helferwesen meinte, bemitleidend: «Ah ja dann.» Und entschwebte lächelnd zum Nächsten, der keine Hilfe wollte. Ich hatte diese dritte Fehlanzeige schon vergessen, als ich Minuten später nochmals gefragt wurde. Es blieb bei meiner Antwort; die gute Fee wiederholte: «Ja dann.» Ja dann macht mal vorwärts, wollte ich wettern, als mich die ältere Dame hinter mir aufforderte, weiterzugehen. Ein Schalter war frei geworden.