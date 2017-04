Eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt sollte es werden. Doch was Franziska Roth gestern an ihrer Medienkonferenz in Brugg bot, war eher eine Bilanz zu ihrer Vorgängerin Susanne Hochuli. Es gebe keine Strategie im Departement, das sie Anfang Jahr angetroffen habe. So könne man nicht arbeiten, kritisierte die neue Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales. Eine Ohrfeige für Hochuli, die immerhin acht Jahre als Regierungsrätin amtete, wenn auch stets als umstrittene.

Das «politische Greenhorn», wie sich Franziska Roth selber nennt, hat mit dieser unverblümten Aussage einmal mehr verblüfft. Was der SVP-Quereinsteigerin vor den Wahlen zuweilen als Handicap ausgelegt wurde, setzt die ehemalige Richterin jetzt geschickt als Waffe ein: ihre politische Unerfahrenheit oder positiv ausgedrückt: ihre Unverbrauchtheit. Sie sagt gerade heraus, was sie denkt und was sie will. Auch wenn sie damit der einen oder dem anderen auf den Schlips tritt.

Mit ihrer Kritik an Hochulis vermeintlich fehlender Strategie hat Roth die Latte für sich selber nun allerdings sehr hoch gesetzt. Denn eine eigene Strategie konnte sie gestern nicht präsentieren. Dafür brauche sie noch ein paar Monate. Die bekommt sie.

Spätestens wenn der heisse Budget-Herbst naht, ist die Schonzeit aber vorbei. Dann stehen auch für die SVP-Politikerin unbequeme Entscheide mit dem Rotstift an. Roths Motto «weniger Staat, mehr Eigenverantwortung» allein hilft ihr in der konkreten Spardebatte nicht mehr weiter. Es wird sich dann zeigen, wie reif das politische Greenhorn inzwischen geworden ist.