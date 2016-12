Die Suspendierung von Walter Dubler am 16. November hat wie ein Befreiungsschlag gewirkt. In Wohlen ist seither politisch einiges in Fluss gekommen. Bisheriger Höhepunkt war die Abstimmung über die Sanierung der Badi und den Neubau der Kunsteisbahn.

Damit soll keineswegs behauptet werden, mit Dubler hätte das Volk Badi und Eisbahn nicht zugestimmt. Und fairerweise ist auch zu erwähnen, dass er beide Projekte mit aufgegleist und sich stets vehement dafür eingesetzt hat.