Was lange währt, wird endlich gut. Wirklich? Der heftige Streit im Aargau um die Beschränkung des Pendlerabzugs hat ein vorläufiges Ende gefunden. Ganz glücklich damit dürfte kaum jemand sein. Die SVP wollte keine Beschränkung. Sie unterlag. Die FDP wollte eine Beschränkung, aber eine geringere als Regierung und Grossratsmehrheit. Auch sie unterlag. Insbesondere SP, Grüne und GLP wollen eigentlich eine viel stärkere Beschränkung. Damit unterlagen sie schon früher. So stimmten sie mit CVP, BDP und EVP für einen Kompromiss und entschieden sich für den Spatz in der Hand.

Nun, eine Beschränkung des Pendler-abzugs macht Sinn. Mit dem heutigen Regime können einzelne Aargauerinnen und Aargauer nämlich 20 000 und mehr Franken Spesen abziehen. Das ist ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders. Es ist auch all denen gegenüber ungerecht, die womöglich ganz bewusst einen kurzen Arbeitsweg haben.

Unschön ist, dass die Beschränkung faktisch nur Auto-, aber nicht Bahnpendler trifft. Schliesslich will der Kanton mit diesen Einnahmen ja einen Teil der Mehrkosten für den Bahnausbau hereinholen. Anderseits steigen die Billettpreise regelmässig, womit öV-Benutzer richtigerweise einen stetig höheren Anteil ihrer Kosten tragen.

In einem Kanton der Regionen wie dem Aargau wäre eine zurückhaltendere Beschränkung, als sie der Grosse Rat beschlossen hat, ebenso gut zu begründen gewesen. Andere ländliche Kantone zeigen indessen, dass die Bevölkerung auch eine stärkere Beschränkung akzeptiert. So gesehen, hat die Vorlage im Aargau an der Urne reelle Chancen.