Ärztehaftpflichtfälle seien oft kompliziert – medizinisch und rechtlich. Doch wenn der Verdacht auf einen Kunstfehler sich erhärte, sollten Patienten sich vom langwierigen Verfahren nicht abschrecken lassen, dann heisse es: «kämpfen» – das schrieb der «Beobachter» schon im Jahr 2000 und das gilt auch heute. Schwierig bleiben solche Fälle jedoch, schliesslich ist im Gesetz eindeutig festgelegt: «Es obliegt dem Kläger, eine Verletzung der Sorgfaltspflicht zu beweisen.»

Konkret bedeutet dies, dass ein Patient einen spezialisierten Anwalt engagieren und ein Gutachten bei einem Experten in Auftrag geben muss. Dies mit ungewissen Erfolgsaussichten: Verliert der Patient am Ende vor Gericht, bleibt er auf diesen Kosten sitzen. Wohl auch deshalb kommt es nur selten zu Prozessen um Kunstfehler, noch seltener wird ein Spital deshalb verurteilt– und das ist zuerst einmal gut so. Es wäre auch nicht im Sinne der Patienten, wenn jeder Arzt Angst haben müsste, bei jeder Bagatelle juristisch belangt zu werden.

Wer zum Arzt geht, oder sich im Spital einer Operation unterzieht, hofft auf Heilung. In den meisten Fällen wird diese Hoffnung auch erfüllt, weil Ärzte ihre Verantwortung wahrnehmen und alles tun, um ihren Patienten zu helfen. Unfehlbar sind aber auch die «Götter in Weiss» nicht, und daher ist das Urteil des Handelsgerichts gegen das Kantonsspital Aarau erfreulich. Es zeigt, dass ein Patient durchaus Chancen hat, zu seinem Recht zu kommen, wenn Ärzte tatsächlich einen Fehler begangen haben.