Achtsam parkierte der ältere Herr sein Auto auf dem Besucherparkplatz. Er stieg aus und betrat die Empfangshalle. Nach der Begrüssung legte er ein weisses Couvert auf den Tresen.

Er habe eine Mahnung erhalten. «Die erste Mahnung in meinem Leben», sagte der Mann. Die Empfangsdame sah, wie schlimm dieses Ereignis für ihn war. Er und seine Frau hätten immer alle Rechnungen bezahlt. «Alle Rechnungen», wiederholte er freundlich. Seine Frau sei jetzt da oben; er zeigte mit seinem rechten Zeigefinger zur Decke; und meinte den Himmel. Das sei nicht einfach. Und Einschlafen mit einer Mahnung sei auch nicht einfach.

Es sei das Gefühl wie damals mit seiner Frau im Restaurant. Es war vor vielen Jahren. Die beiden tranken Café und assen ein Chrömli. Abends, vor dem Einschlafen, sei ihm eingefallen, dass er vergessen hatte, das Gebäck zu bezahlen. Die Empfangsdame sah dem Herrn an, dass er sich bei der Erinnerung an diese Begebenheit schlecht fühlte. Tags drauf ging er sofort ins Restaurant und bezahlte die Schuld. Dann erzählte der Mann der Empfangsdame von seinem Bundesordner. Darin befinden sich Register mit seinen Auslagen. Die Zeitung habe dort seit Jahrzehnten ein Fächli. Und er wisse genau, dass in diesem Jahr nie eine Rechnung gekommen sei. «Warum also diese Mahnung?», er schüttelte traurig den Kopf.

Nach kurzer Abklärung sagte ihm die Empfangsdame, dass die Mahnung gelöscht werde und ihm in den nächsten Tagen eine neue Rechnung zugestellt wird. Der Herr bedankte sich und verliess die Empfangshalle. Die Empfangsdame spürte, dass er nicht richtig erleichtert war. Das wird der Mann erst sein, wenn die Rechnung bezahlt und korrekt im Ordner abgelegt ist.