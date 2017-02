Hacker legen einen Webshop lahm und verlangen Schutzgeld von den Betreibern.

Das Internetportal des österreichischen Parlaments ist nicht mehr erreichbar. Und die Seite der Berner Antifa-Gruppe bleibt plötzlich vom Netz. Bei allen Vorfällen handelt es sich um DDoS-Attacken – sie ereigneten sich in den vergangenen Tagen. Der Begriff steht für «Distributed Denial of Service»: Websites werden so lange mit Anfragen überhäuft, bis sie schliesslich zusammenbrechen. Die Methode ist altbekannt. Doch heute kann sich sogar ein technisch Unbegabter im Netz einen Hacker mieten und damit einen schlagkräftigen Angriff starten. Laut einer Studie des weltweit tätigen Dienstleisters Akamai ist die Zahl der DDoS-Attacken im vergangenen Jahr stark angestiegen.

Obwohl bisweilen auch Kundendaten betroffen sind, erfährt die Öffentlichkeit kaum von entsprechenden Attacken. Und selbst die Behörden werden nur selten informiert. Das ist fatal. Denn die rechtliche Handhabe, um gegen Hacker vorzugehen, wäre vorhanden. Doch einzig die Strafverfolger des Kantons Zürich sind derzeit in der Lage, Cyberkriminalität ernsthaft zu verfolgen.

Es ist ein Teufelskreis: Die Internetprovider verspüren wenig Lust, Angriffe auf ihre Server anzuzeigen. Viele glauben, es bestünden ohnehin kaum Chancen, einen Täter zu schnappen. Andere befürchten einen Imageschaden. Gleichzeitig können die Strafverfolger ihren Bedarf an zusätzlichen Ressourcen nur schwer rechtfertigen, wenn sie gar nichts zu ermitteln haben. Um Cyberangriffe zu bekämpfen, sind die Provider und die Behörden gefordert. Sonst macht es die Schweiz denHackern weiterhin allzu leicht.