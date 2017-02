Rückblickend ging eigentlich alles überraschend schnell. Mit intensiven Aufklärungskampagnen wurden wir motiviert und mit neuen Gebühren genötigt, unser Entsorgungsverhalten anzupassen. Jawohl, wir Konsumenten sind vernünftiger geworden. Es wird im grossen Stil gesammelt und wiederverwertet. Aber anders als früher.

Die Stammzelle des Recyclings, die Papiersammlung, ist ein Auslaufmodell. Sie ist

gefährdet, weil es bequemere Formen der Entsorgung gibt. Statt das Papier gebündelt vors Haus zu stellen, packt man es in den Kofferraum und fährt zum Recyclinghof. Schliesslich hätte man dort ohnehin vorbeifahren müssen, denn heute wagt es kaum jemand mehr, ein leeres Bierfläschchen oder eine ausrangierte Elektrozahnbürste einfach so in den Abfall zu werfen – wegen des schlechten Gewissens.

Moderne, meist private Abfallsammelstellen schiessen wie Pilze aus dem Boden.

Offensichtlich lässt sich damit Geld verdienen. Die zunehmende Konkurrenz wird früher oder später dazu führen, dass es in den Recycling-Bereichen, in denen Gebühren verlangt werden, zu einem Preiskrieg kommt. Das kann den Konsumenten recht sein. Sie profitieren sofort von einem besseren Angebot und mittelfristig von tieferen Preisen. Eine Herausforderung ist die neue Konkurrenz für die bestehenden, meist staatlichen Entsorgungsangebote: Sie sind gezwungen, ihr Dienstleistungsangebot zu verbessern, oder sie werden früher oder später überflüssig. Irgend-wann werden nur noch Nostalgiker der Papiersammlung nachtrauern.

