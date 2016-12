Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Das zeigte sich am vergangenen Sonntag. Das Schweizer Stimmvolk hat einen raschen Atomausstieg, wie ihn Grüne und SP forderten, mit 54 zu 46 Prozent abgelehnt. Dieses Resultat interpretiert nun jeder nach seinem Gusto. AKW-Befürworter wie der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagen: «Die Bevölkerung will nicht aus der Kernkraft aussteigen.» AKW-Gegner wie die Grünen-Präsidentin Regula Rytz sagen: «Das ist ein klarer Auftrag, dass wir auf unserem Weg weitergehen und für die Energiestrategie 2050 kämpfen.»

Beide lesen in der Kristallkugel. Denn das Volk wurde nicht gefragt, ob es langfristig aussteigen will. Und ebenso wenig, ob es gar nicht aussteigen will. Sondern nur, ob es rasch aussteigen will. Deshalb wissen wir nicht, was die Stimmbürger von der «Energiestrategie 2050» halten, dem grossen Projekt von Bundesrätin Doris Leuthard. Dieses sieht vor, dass keine neuen AKW gebaut werden, die bestehenden aber weiterlaufen dürfen, solange sie sicher sind. Diese Übergangsphase soll den Aufbau von erneuerbaren Energien ermöglichen.

Es war das erste Mal, dass sich die Stimmbürger seit dem Reaktorunglück von Fukushima im März 2011 im weitesten Sinn zur Atomfrage äussern konnten. Der Bundesrat hatte damals quasi über Nacht eine Kehrtwende in der Energiepolitik beschlossen: weg von der Atomkraft, hin zu sauberer Energie, verbunden mit Stromsparbemühungen. Was in der Diskussion schon mal positiv auffällt: Die AKW-Frage ist keine Glaubensfrage mehr, das Thema von Ideologie weitgehend befreit. Heute steht die nüchterne Frage im Zentrum: Haben wir genug Strom ohne AKW? Wie hoch sind die Kosten? Was sind die Alternativen?