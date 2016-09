Der Zeitpunkt ist brisant: Am Sonntag findet in Bad Zurzach die Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat statt. Die FDP-Ortspartei empfiehlt die beiden Kandidaten zur Ablehnung. Begründung in ihrer Last-Minute-Mitteilung: Die parteilosen Lovey Wyman und Uwe Fiedermann erfüllten das erforderliche Profil nicht für das Amt in die Exekutive.

Ausgerechnet jetzt, da es landauf, landab schwieriger wird, Personen für eine Aufgabe auf Gemeindeebene zu ermuntern, prescht die FDP vor.

Unser Staatswesen basiert auf dem bewährten Milizsystem. Dieses sieht vor, dass fähige Bürgerinnen und Bürger neben- oder ehrenamtlich öffentliche Aufgaben übernehmen.

Es ist irritierend, wenn eine Partei sich anmasst, öffentlich zu beurteilen, wer die notwendigen Fähigkeiten mitbringt und wer nicht.

Der FDP Bad Zurzach wäre es besser angestanden, mit einer eigenen Kandidatur für klare Verhältnisse zu sorgen. Das tat sie nicht. Mit der fahrigen Erklärung, dass momentan keine passenden Kandidaten zur Verfügung stehen.

Mit ihrer Forderung, unser Milizsystem zu stärken, haben Regierungsrat und Gemeindeammänner-Präsidentin Renate Gautschy zuletzt eine breite Debatte losgetreten.

Eine markant höhere Entlöhnung soll dafür sorgen, dass Frauen und Männer aus unserer Mitte das Gemeinwohl fördern und die Finanzen im Lot halten.

Wir werden nicht darum herumkommen, uns zu entscheiden, was uns diese Organisation mit den immer komplexer werdenden Anforderungen wert ist. In diesem Punkt hat die FDP einen Beitrag – bewusst oder nicht – beigesteuert.