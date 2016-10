Yvonne Feri wäre wohl eine fähige Regierungsrätin. Als Gemeinderätin, Grossrätin und Nationalrätin hat sie sich auf drei politischen Ebenen profiliert. Ihr Versuch, sich als Mitte-Politikerin, ja als neue Pascale Bruderer zu positionieren, klingt zwar ziemlich abenteuerlich. Doch die Angst der Bürgerlichen vor Feri könnte sich im Fall einer Wahl als unbegründet herausstellen. Man denke nur an Urs Hofmann: Er war als kämpferischer Gewerkschafter gefürchtet, heute ist er ein pragmatischer Regierungsrat und wurde mit dem besten Resultat wiedergewählt.

Die CVP wartet auf ein Zeichen des Herrgotts

Trotzdem gibt es viele Wähler in der Mitte, die weder Feri noch Roth wollen. Für sie wird Maya Bally zur Rettung. Zum Glück hat sie den Mut aufgebracht, für den zweiten Wahlgang anzutreten! Sie steht für liberale, bürgerliche Werte, sie bringt Führungserfahrung aus Wirtschaft und Politik mit. Wäre sie Mitglied von FDP oder CVP – die politische Mitte würde sie mit wehenden Fahnen unterstützen. Jetzt aber moniert sie, Bally gehöre einer Minipartei an. Ja, und? Im Regierungsrat braucht es keine Parteisoldaten, sondern Persönlichkeiten. Die Jung-CVP hat das erkannt und Bally sofort ihre Unterstützung zugesagt («Maya Bally ist die einzig richtige Wahl für den offenen Sitz im Regierungsrat»). Die CVP-Mutterpartei hingegen ist noch immer am Lavieren und will erst am Montag entscheiden – weiss der Herrgott, was es da noch zu überlegen gibt: 49 Prozent der CVP-Wähler haben im ersten Wahlgang für Bally gestimmt, nur 6 Prozent für Roth.

Die FDP ändert bei jeder Gelegenheit ihre Meinung

Noch absurder ist die «Strategie» der FDP. Im April stellte Parteipräsident Matthias Jauslin der SVP einen Blankocheck aus. «Falls zwei Sitze zu besetzen wären, akzeptieren wir den Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungsratssitz», sagte er. Dann brach die FDP ihr Wort und versagte Roth die Unterstützung. Jauslin erklärte das der «NZZ» so: «Ihr

politisches Profil vermag nicht zu überzeugen. Unsere Basis wird Franziska Roth schwerlich wählen.» Ganz so, als sei es eine Überraschung, dass die SVP eine Frau mit SVP-Profil aufgestellt hat.

Jetzt steht der zweite Wahlgang an, Roth ist immer noch dieselbe Roth, und die FDP ändert ihre Meinung erneut. Sie unterstützt Roth jetzt doch, damit der Sitz bürgerlich bleibe. «Diese Kröte müssen wir schlucken», sagte alt Regierungsrätin Stéphanie Mörikofer ziemlich despektierlich. Vermutlich erleben wir hier den Ausläufer von Arroganz einer einst staatstragenden Partei, die zwar nur noch 16 Prozent Wähleranteil hat, sich aber noch so gebärdet, also könne sie anordnen, wie es zu geschehen habe.

«Wird Bally die neue Widmer-Schlumpf?» So titelte der Zürcher «Tages-Anzeiger» – und trifft einen guten Punkt. Denn wieder geht es um die BDP. Und da verspüren FDP und CVP Futterneid. Sie wollen einer bürgerlichen Politikerin einer kleinen Partei nicht zum Erfolg verhelfen.

Ihnen wäre es recht, wenn die BDP rasch wieder verschwinden würde. Doch was war Widmer-Schlumpf? Eine fähige, beliebte, bürgerliche Bundesrätin. Eine solche Regierungsrätin würde wohl auch Bally. FDP und CVP aber haben offensichtlich nicht die Interessen des Kantons vor Augen, sondern nur ihre eigenen.

Zum Glück denken die Wähler eigenständig. Sie werden diejenige Kandidatin wählen, die sie überzeugt – unabhängig davon, welche Pirouetten die Oberstrategen von FDP und CVP gerade vollziehen.

christian.dorer@azmedien.ch