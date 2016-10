Wenn es um Einsparungen im Bildungsbereich ging, lautete der öffentliche Tenor in den letzten Jahren oft: Lehrer haben gute Löhne, einen sicheren Arbeitsplatz und noch 13 Wochen Ferien – die sollen nicht jammern, wenn bei ihnen ein bisschen gespart wird. In den Spardebatten argumentierten rechtsbürgerliche Politiker, das Bildungswesen gehöre zu den grössten Ausgabeposten. Zudem seien die Kosten in den letzten Jahren massiv angestiegen, der Rotstift müsse auch hier angesetzt werden.

Dass sich SP, Grüne und Lehrerverbände gegen Bildungssparen wehren, ist keine Überraschung. Vor drei Wochen haben die Lehrer beschlossen, am 8. November vor dem Grossratsgebäude gegen die Kürzungen zu protestieren. Schon im Mai 2015 fand eine grosse Lehrerdemo statt, trotzdem wurden im Bildungsbereich spürbare Kürzungen vorgenommen. Es zeigte sich: Die linken Kräfte allein können zwar protestieren, aber Einsparungen nur in sehr beschränktem Ausmass verhindern.