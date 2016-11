Der Bundesrat hat beschlossen, gegen hohe Boni in bundesnahen Betrieben vorzugehen. Betroffen sind Post, SBB, Skyguide, Ruag, SIFEM und Identitas. Damit zog der Bundesrat einen Schlussstrich um eine Debatte, die im Zusammenhang mit der Pro-Service-publicInitiative neu entflammte und zuvor in der ganzen Managerlohndebatte in der Privatwirtschaft nur am Rande eine Rolle spielte.

Der Bundesrat vollzog gestern eine deutliche Kehrtwende: Noch vor einem Jahr bezeichnete die Regierung die Löhne der bundesnahen Betriebe als angemessen. Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte zuletzt der Lohn des Ruag-Chefs Urs Breitmeier. Er hat neben seinem Fixlohn von 460 000 Franken variable Leistungskomponenten und Boni im Umfang von 499 800 Franken verdient. Auch die jährlichen Lohnerhöhungen des Direktors von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid, sorgten für Unmut.

Das neue Lohnregime, das gestern vorgestellt wurde, wirkt nicht gerade stringent. Auf eine echte Lohnobergrenze wurde bewusst verzichtet. Auch die Orientierung am Bundesratslohn – wie es verschiedene Politiker forderten – kommt offenbar nicht in Frage. Aus liberaler Sicht mag auf den ersten Blick enttäuschen, dass man den Markt nicht mehr spielen lässt. Vielleicht auch, weil im Bereich der Monopole die Marktkräfte nie richtig gespielt haben. Aber auch eine inhaltliche Diskussion um diese zentrale Frage wäre nötig. So entsteht der Eindruck, dass sich die Landesregierung aufgrund des öffentlichen Unmuts zu einer Reaktion genötigt gefühlt hatte.

