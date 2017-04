120 Zürcher die Woche! Ich kann es immer noch nicht fassen. Und wenn diese 120 Zürcher dann erst mal hier wohnen, wie managen wir diese Masseneinwanderung? Wer sorgt dann dafür, dass sie sich integrieren? Das ist nämlich nicht so einfach. Wir kennen deren Kultur doch gar nicht. Was essen die denn, ausser Züri-Gschnätzlets? Was haben die überhaupt für eine Religion? Ich habe gehört, die beten irgend so einen Böögg an! Seltsames Volk. Nein wirklich! Bleibt doch wo ihr seid, arrogante Säcke! Ihr, die ihr euer Zürich so sehr liebt. «Z Züri schiint d Sunne nämmli bis an Bode abe».

Ja, was wollen die überhaupt hier, in unserer Heimat? Ich wette genau diese Zürcher

sitzen nachher Tag ein, Tag aus an der Bahnhofstrasse in unseren Banken, tragen teure Anzüge und ziehen sich Koks rein. Ich weiss ja nicht. Wo leben wir denn?

Irgendwo hat es Grenzen

Hat der Kanton Aargau wirklich Platz für 120 gefährliche Zürcherinnen oder Zürcher? In der Woche! Das sind über 6000 Zuwanderer jährlich! Irgendwo hat es Grenzen.

Und genau diese Grenzen brauchen wir jetzt am Ende des Kantons.

Da stehe ich bestimmt nicht alleine da mit dieser Meinung. Ich wette in Oberwil-Lieli würde man viel Geld dafür bezahlen, damit die uns vom Leib bleiben.

Nein, besser noch ... wir bauen gleich eine Mauer! Von Kaiserstuhl bis Mühlau. Und

ratet mal, wer bezahlt? Genau, die Zürcher!