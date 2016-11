Frau Lüscher hat wieder angerufen. Sie klang verunsichert: Sie komme nicht genau draus, was das solle mit diesem Black Friday, sie fürchte, das bedeute nichts Gutes. Ob da wohl schon der Trump dahinterstecke? Sie sei schon erstaunt, dass da auch Migros und Coop mitgemacht hätten. Allein schon der Ausdruck «Schwarzer Freitag» sei doch gfürchig. Früher habe es doch eine Grusel-Rockband gegeben mit Namen «Black Sabbath». Das sei ihr halt jetzt einfach in den Sinn gekommen. Sie sei sicherheitshalber den ganzen Freitag zu Hause geblieben. Auch wenn alle ihre Freundinnen eingekauft hätten, als gäbe es nach dem 25. November keinen Weihnachtsverkauf mehr.

Ich sagte Frau Lüscher, sie brauche sich keine Sorgen zu machen und erzählte ihr, was ich gelesen hatte: Tatsächlich sei der Black Friday ein Import aus den USA mit dem einzigen Ziel, durch hohe Rabatte den Verkauf im Detailhandel anzukurbeln. Der Black Friday sei der Freitag nach dem Thanksgiving-Fest; ein freier Tag in den USA und ideal zum Einkaufen zum Beginn der Adventszeit. Die Schweizer Händler sind begeistert, denn sie machten zum Teil doppelt so viel Umsatz, wie an einem gewöhnlichen Freitag.

Frau Lüscher schien halbwegs beruhigt. «Die Amis müssen uns einfach besser vorbereiten, wenn sie wieder einen neuen Furz schicken. Schon bei diesem doofen Halloween hat uns niemand informiert. Man fragt sich da schon, was als Nächstes kommt», sagte Frau Lüscher.

«Das kann ich Ihnen sagen», antwortete ich. «Nächstes Jahr kommt Thanksgiving in die Schweiz. Sie sollten deshalb schleunigst lernen, wie man einen Truthahn richtig zubereitet.» Da wurde es still in der Leitung und mir war schlagartig klar, dass ich besser auf diesen Scherz verzichtet hätte.