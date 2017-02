«Selber denken – die Reformierten.» So lautete die Parole einer PR-Aktion der Schweizer Reformierten gegen Ende des Jahres 2000. «Als Katholik stocke ich einen Augenblick», schrieb damals der Kommunikationsexperte Iwan Rickenbacher. «Wer möchte ausserhalb der evangelisch-reformierten Kirche nicht auch eigenständig denken?»

Sechzehn Jahre später tönt es aus Anlass des Reformationsjubiläums teilweise ähnlich schrill: Erst seit der Reformation könne und dürfe man frei denken! Katholiken reagieren allergisch. Haben Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin und viele andere denn nicht ebenfalls frei gedacht? In den Jahren unmittelbar vor der Reformation waren ihre guten Gedanken allerdings eher in den Hintergrund gerückt. Und wie steht es mit den Humanisten, etwa mit der Schrift «Über die Würde des Menschen» von Pico della Mirandola aus dem Jahr 1486, die Zwingli sehr geschätzt hatte?

In einer Rede in Zürich sagte Kardinal Kurt Koch bereits im Oktober 2013, wir müssten bedenken, dass es nach der Reformation zur Kirchenspaltung und im 16. und 17. Jahrhundert zu blutigen Konfessionskriegen gekommen sei. Und ferner sei zu bedenken, dass sich die Reformation Martin Luthers zwar von der in politische Wirren verwickelten Herrschaft des Papsttums befreit habe. Alsbald sei sie aber in eine ähnliche Abhängigkeit von den Fürsten geraten. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz hätten darüber hinaus auch protestantische Obrigkeiten theologisch nicht genehme Meinungen gewaltsam unterdrückt. Die Behauptung – so immer noch Kurt Koch – dürfe einem nicht mehr so leicht auf die Lippen kommen, mit der Reformation sei die «Kirche der Freiheit» geboren worden.

Der St. Galler Stifts-Bibliothekar Cornel Dora erinnert in der «Schweizerischen Kirchenzeitung» an den Bildersturm im St. Galler Münster 1529. Die Idee der persönlichen Verantwortung und Freiheit, die Idee, dass die Menschen gleich sind vor Gott, sei keine Erfindung der Reformatoren. Diese Werte hätten von Anfang an zum Grundbestand aller christlichen Konfessionen gehört.

Als ökumenisch engagierter ehemaliger Kopräsident der Evangelisch/Römisch-katholischen Gesprächskommission der Schweiz empfehle ich Nüchternheit und Zurückhaltung. Wir Reformierten haben zwar gute Gründe, das Reformationsjubiläum zu begehen – aber nicht triumphalistisch! Die Reformation hatte auch Schattenseiten. Wirkliche Meinungsfreiheit gibt es bei den Reformierten erst seit der Aufklärung. Noch im 18. Jahrhundert verbot der Zürcher Rat dem Naturforscher Johann Jacob Scheuchzer, öffentlich zu sagen, dass die Erde sich um die Sonne drehe. Vor allem ist es unerlässlich, die religiöse Tiefendimension der Reformation zu betonen. Vor 500 Jahren ging es nicht abstrakt um Gedankenfreiheit. Gottfried Locher, Präsident des Rats des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds, betonte: Das Anliegen der Reformation verdeutlichen am besten die vier Grundsätze «allein die Schrift», «allein Jesus Christus», «allein die Gnade», «allein der Glaube». Wie Martin Luther formulierte: Wort Gottes ist, «was Christus fördert».

Zur Reformation in der Schweiz: Ein Grunderlebnis Zwinglis war seine Erkrankung an der Pest 1520. Im Rückblick dichtete er sein ergreifendes «Pestlied», in dem er sich seinem Gott ganz in die Arme warf. Von da an setzte er auf das Titelblatt fast aller seiner Schriften als Motto das Christuswort Matthäus 11, 28: «Kommt her zu mir alle, die sich abarbeiten und eine Last tragen müssen, ich will euch Ruhe geben». Meistens stellte er darüber ein Christusbild: einen Auferstandenen, der die Arme einladend ausbreitet, oder Jesus, wie er die Menschen auffordert, das Kreuz, das sie belastet, vor ihn hinzulegen. Wer die Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes ins Zentrum des Reformationsjubiläums stellt, erlebt, dass dann auch seine katholischen Freunde nicht allergisch reagieren, sondern vielleicht sogar leise mitfeiern. Nicht genug kann man an die «Gemeinsame Erklärung über die Rechtfertigungslehre» erinnern, die 1999 in Augsburg von Vertretern des Vatikans und des Lutherischen Weltbunds feierlich unterzeichnet wurde: «Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht auf Grund unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken.» Ein ökumenisch erfreuliches (Zwischen-)Resultat.

Frank Jehle (* 1939 in Zürich), Schweizer evangelisch-reformierter Theologe und Publizist, war bis 2004 Universitätspfarrer und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen.