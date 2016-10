Dass die SP im Bezirk Aarau in der Wählergunst derart zulegen und einen vierten Sitz gewinnen würde, hatten wohl höchstens die grössten Optimisten in der Partei erwartet. Unlogisch ist der Erfolg aber nicht: Der ganze Kanton ist nach links gerutscht. Und die SP ist, vor allem in der Stadt Aarau, stark präsent, 2016 auch mit den Anlässen zum 100-jährigen Bestehen der Stadtpartei.

Verliererin ist die SVP, die nicht nur einen Sitz, sondern mit Wolfgang Schibler auch ein grösseres Kaliber im Grossen Rat verloren hat. Nach gestern dürfte in der Bezirkspartei dicke Luft herrschen. Präsident Franz-Udo Fuchs brauchte deutliche Worte: «Unsere Leute haben manchmal das Gefühl, man müsse nichts machen.» – Ja, das ist wohl der Preis, den eine notorische Siegerpartei mit der Zeit zu zahlen Gefahr läuft.