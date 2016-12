Es ist das Schweizer Wort des Jahres: die «Filterblase». Den Ausdruck hat der

US-Netzaktivist Eli Pariser 2011 im gleichnamigen Buch («The Filter Bubble») geprägt; doch eine breite Öffentlichkeit hat erst diesen November, als Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, begriffen, dass ihnen Facebook ein durch Algorithmen verzerrtes Weltbild präsentiert und sie sich eben in einer Filterblase befinden. Denn der Personalisierungsalgorithmus des sozialen Netzwerks sorgt dafür, dass Beiträge, von welchen Facebook glaubt, sie interessierten uns nicht, weggefiltert werden und nur zu uns durchdringt, was wir hören wollen und unserer Meinung entspricht.

Der Wahl Trumps haben wir es auch zu verdanken, dass Fake News (Falschmeldungen) zunehmend als grosses Problem des Internets erkannt werden. Barack Obama sei ein Muslim und Papst Franziskus unterstütze Donald Trump. Das sind nur zwei von vielen Unwahrheiten, die während des US-Wahlkampfs in sozialen Netzwerken mannigfach geteilt worden sind. Haben Fake News und die Verzerrungseffekte der Filter Bubble sogar dafür gesorgt, dass Trump zum Präsidenten gewählt worden ist? Diese von einigen Experten und Journalisten verbreitete These ist umstritten. Einig sind sich jedoch so gut wie alle, dass Falschmeldungen und Filterblasen eine ernstzunehmende Problematik für die Meinungsbildung im Netz darstellen. Zumindest Letzteres hat mittlerweile auch Facebook erkannt.

Ein Chefredaktor ist keine Option

Kürzlich hat Mark Zuckerberg versprochen, mehr gegen die Verbreitung von Falschmeldungen zu unternehmen. Einerseits sollen Algorithmen optimiert werden, damit sie falsche Tatsachen erkennen – und die Verbreitung unterbunden werden kann. Andererseits soll es für Nutzer einfacher werden, Fake News zu melden. Das geht aber nicht allen weit genug. Mehrfach wurde in den letzten Wochen gefordert, dass Facebook ein Redaktionsteam engagieren soll, um die Fakten der Beiträge zu überprüfen. So schreibt etwa die «Washington Post»: «Facebook soll einen hochkarätigen Chefredaktor anstellen und ihn mit Mitarbeitern, Ressourcen und Macht ausstatten, um fundierte redaktionelle Entscheidungen zu tätigen.»

Damit würde Facebook vollends zu einem Medienunternehmen werden – etwas, das Mark Zuckerberg bisher stets vermeiden wollte, weil er möglichst keine Verantwortung über die auf seinem Netzwerk geteilten Inhalte übernehmen will. Ihm nun schmackhaft zu machen, sich vom Technologie- zum Medienunternehmer zu wandeln, ist keine gute Idee. In einem ersten Schritt werden die Beiträge Dritter überprüft und zensiert oder redigiert. Der zweite Schritt wäre dann, dass die Redaktoren eigene Beiträge produzieren – und diese höher gewichten als jene von anderen. Das kann niemand wollen, der an einer liberal funktionierenden (Medien-)Welt interessiert ist.

Technische Lösungen sind gefragt

Es wäre aber nur schon fatal, Facebook Macht über Wahrheit und Unwahrheit zu geben. Mag sein, dass eindeutige Lügen von einem Algorithmus erkannt und deren Verbreitung so erschwert werden kann. Oft ist die Faktenlage aber nicht so klar. Dann sollte weder ein Computerprogramm noch ein Redaktor bei Facebook entscheiden, ob es sich um eine Lüge handelt, sondern die Nutzer. Im Stile des Like-Buttons liesse sich auch ein Fake-News-Button einrichten, mit dem Nutzer einen Beitrag als Falschmeldung markieren können.

Auch die Filter Bubble liesse sich mit technischen Massnahmen entschärfen. Facebook sollte den Nutzern die Möglichkeit geben, Einfluss auf den Personalisierungsalgorithmus zu nehmen, sodass dieser bei Bedarf ganz ausgeschaltet werden oder der Effekt so reduziert werden kann, dass doch noch ab und zu ein Beitrag im eigenen Stream auftaucht, der eine konträre Meinung beinhaltet.

Facebook ist durch das rege Kommunikationsbedürfnis seiner Nutzer zu einer der mächtigsten Firmen der Welt geworden. Die im sozialen Netzwerk immanenten Probleme – die Filter Bubble und die Fake News – lassen sich in den Griff bekommen, wenn Facebook den Nutzern mehr Verantwortung überträgt und die nötigen technischen Massnahmen entwickelt. Das sollte für ein Technik-Unternehmen ohnehin die erste Wahl sein, um Systemfehler zu beheben.