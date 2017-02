Noch wirft der kommunale Wahlherbst 2017 nicht viele Schatten voraus. Doch in den beiden Zentrumsstädten Aarau und Baden ist «es» bereits losgegangen, zumindest was das Amt des Stadtoberhauptes betrifft. Die Spannungslage ist allerdings unterschiedlich: In Aarau entsteht Spannung, weil die bisherige Stadtpräsidentin nach nur einer Amtsperiode nicht mehr antritt, in Baden dagegen entsteht Spannung, weil der bisherige Stadtammann nach einer Amtsperiode nochmals antritt, was vielen nicht gefällt. Eine Spannungsquelle haben Aarau und Baden indessen gemeinsam: Sie sind ziemlich genau in der Mitte in ein linkes und ein bürgerliches Lager gespalten. Deshalb rechnet man auch für den Wahlherbst 17 mit knappen Ausgängen. Zurzeit befinden sich beide Präsidien in links-grüner Hand.

Jolanda Urech stellt ihre Partei, die SP Aarau, vor eine schwierige Lage: Noch steht kein Kronprinz, keine Kronprinzessin bereit. Ob der erfolgreiche letzte Grossratspräsident Marco Hardmeier in die Stadtpolitik einsteigen wird? Allerdings – gleich oben rein, das ist eine steile Partie. Deshalb wittert die FDP die Chance, «ihr» Amt zurückzuerobern. Von 1890 bis 2013 war sie auf das Ammannamt abonniert (einzige Ausnahme: Fridolin Laager, BGB, 1938–47). In der Poleposition stehen naturgemäss die beiden bisherigen Stadträte Lukas Pfisterer (letztes Mal gegen Jolanda Urech unterlegen) und Hanspeter Hilfiker. Vielleicht wächst aber durch die unerwartet frühe Vakanz auch bei anderen Parteien der Appetit auf eine Premiere an der Spitze.

Wechseln wir in den wilden Osten. Geri Müller vom team Baden wurde vor vier Jahren Stadtammann, weil sich das bürgerliche Lager zu spät auf einen einzigen Kandidaten einigte. Seither gilt die bürgerliche Kampflosung «Vier Jahre Geri Müller sind genug!». Doch es ist keineswegs sicher, dass das gelingt. Denn nach einer Einigung auf eine einzige Gegenkandidatur sieht es bisher nicht aus. Die CVP ist damit beschäftigt, aus zwei Willigen (Vizeammann Markus Schneider sowie Bernhard Schmid, der zurzeit nicht im Stadtrat ist) den Fähigsten herauszukriegen. Doch einer wird sicher in den Ring steigen. Dorthin steigt auch der parteilose Erich Obrist. Auch er kann nur mit bürgerlichen Stimmen gewählt werden, denn in der SP, die er 2015 verlassen hat, um als Unabhängiger Stadtrat zu werden, sind immer noch viele sauer auf ihn. Macht also bereits wieder zwei bürgerliche Kandidaten. Geri Müller frohlockt. Allerdings hört man, dass die SP eine eigene Kandidatur erwägt. Damit wäre es dann auch im linken Lager vorbei mit der grossen Einigkeit.