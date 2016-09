Private Geschichten von Politikern überschatteten diese Woche die politischen Inhalte: Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erlitt einen Schwächeanfall – jetzt debattieren die USA, ob eine solche Politikerin den Strapazen des Amtes gewachsen wäre. Ex-CVP-Präsident Christophe Darbellay wurde Vater eines ausserehelichen Kindes – jetzt fragt sich die Schweiz, ob das katholisch geprägte Wallis ihn 2017 trotzdem in die Regierung wählen wird. Der Zürcher Unia-Regionalleiter Roman Burger soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben – jetzt reiben sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermassen verwundert die Augen, dass Burgers Chefs nicht früher reagiert haben. Die drei Fälle sind unterschiedlich gelagert. Ihnen gemeinsam ist die Frage: Was aus dem Leben eines Politikers ist öffentlich und was privat?

Clinton: Total durchleuchtet

US-Präsident ist das mächtigste Amt der Welt und mit nichts anderem vergleichbar. Wer es will, muss sein Vorleben in allen Facetten durchleuchten lassen. So lauten die Spielregeln – und wer sie nicht akzeptiert, sollte es bleiben lassen. Wenn Clinton nun an der 9/11-Gedenkfeier vor laufender Kamera einen Schwächeanfall erleidet, wartet die Öffentlichkeit auf

Details. Ihr Stab aber hat stundenlang geschwiegen und damit wildeste Spekulationen angeheizt – statt einfach zu sagen, was los war.

Wegen einer Lungenentzündung verliert niemand die Präsidentschaft. Im Vergleich mit der Krankengeschichte früherer Präsidenten wäre das ohnehin geradezu harmlos: Sie litten an Erbkrankheit (Lincoln), Kinderlähmung (Roosevelt), Herzproblemen (Eisenhower), Rückenschmerzen (Kennedy) und Hautkrebs (Reagan). Trotzdem überschlagen sich Clintons Gegner jetzt vor Schadenfreude. Die «Weltwoche» schrieb: «Beduselt stand sie da, knickte ein wie eine Puppe und wurde – scheinbar leblos – in einen Van verfrachtet.» Das Blatt kommt zum Schluss: «Clinton ist angezählt.» Man mag die Amis vielleicht für oberflächlich halten. Man sollte sie aber nicht für derart dumm halten, dass sie jemanden wegen eines Schwächeanfalls nicht wählen würden.

Darbellay: Die Krux mit dem C

Christophe Darbellay hat drei Kinder mit seiner Ehefrau und seit kurzem ein viertes aus einer Affäre. Dazu sagte er im «SonntagsBlick»: «Ich habe einen schweren Fehler begangen.» Wäre Darbellay Präsident der FDP oder der SP gewesen, wäre die Geschichte auch interessant, aber weniger pikant – und mehr private denn öffentliche Angelegenheit. Darbellay aber präsidierte zehn Jahre lang die CVP, die sich schon fast penetrant als «die Familienpartei» verkauft. Er pries die traditionelle Familie als Ideal, er kämpfte für die «Familien-Initiative» und sagte, die CVP sei die «einzige Partei, die wirklich christlich-abendländische Werte vertritt».

Trotzdem kam die Medienanwältin Rena Zulauf auf «persoenlich.com» zum Schluss: «Von öffentlichem Interesse ist einzig das politische Engagement von Christophe Darbellay, nicht sein Privatleben.» Zulauf irrt. Denn das politische Engagement verfliesst mit dem Privaten, wenn die beiden im Widerspruch zueinanderstehen. Macht ein Politiker bestimmte Werte zu seinem politischen Programm, dann wird er auch daran gemessen. Wie kann Darbellay künftig bloss noch über Ehe, Kinder und Familie sprechen, das Kernthema seiner Partei? Dazu kommt: Präsentiert jemand sein Familienleben in den Medien, dann schauen diese auch dann hin, wenn nicht mehr alles rosarot leuchtet.

Ein anderes Beispiel: Nimmt ein Politiker die Dienste einer Prostituierten in Anspruch, dann ist das seine Sache. Will er gleichzeitig Prostitution verbieten, dann dürfen seine Wähler von diesem Widerspruch erfahren. Wird das Wallis Darbellay trotzdem in die Regierung wählen? Nicht sicher. Der «Walliser Bote» schreibt dazu: «Darbellays Seitensprung dürfte als Lehrstück in der Kategorie ‹Wasser predigen und Wein trinken› in die Polit-Geschichte eingehen. Ob die private Angelegenheit politische Folgen hat, wird sich im März 2017 zeigen.»

Burger: Wer hart austeilt …

Um Wasser predigen und Wein trinken geht es auch bei Gewerkschaftschef Roman Burger. Sein Problem: Er greift Firmenchefs aggressiv an, verkauft sich als Kämpfer für die Interessen von Mitarbeitenden und propagiert Nulltoleranz bei Fehlverhalten auf diesem Gebiet. Das machte ihn zum Star der Gewerkschaft und zum Schreck der Wirtschaft. Wer aber unerbittlich Missstände anprangert, hat ein Problem, wenn vergleichbare Vorwürfe plötzlich ihn selber treffen – vor allem dann, wenn es täglich mehr werden. Zwar lässt sich noch nicht beurteilen, was davon zutrifft und was nicht. Burger selber hat «persönliches Fehlverhalten» eingeräumt. Am Freitag ist er freigestellt worden. Er hätte wissen müssen: Wenn er sich auf einem Feld nicht angreifbar machen darf, dann dort, wo er selber hart austeilt.

Vor vier Jahren musste der damalige Aargauer Polizeikommandant zurücktreten, weil publik wurde, dass er mehrmals seinen Fahrausweis wegen zu schnellen Fahrens hatte abgeben müssen. Damals stand an dieser Stelle: Brauchen wir Heilige in Führungspositionen? Nein. Aber Vorbilder, die das leben, wofür sie stehen. Das gilt auch für Darbellay und Burger. Wer sich für ein öffentliches Amt entscheidet, ist nicht mehr in allem frei.

Will man alles über einen Politiker wissen? Um Gottes willen, Nein! Aber wenn man es erfährt, beeinflusst es einen vielleicht doch, ob man ihn wählt oder nicht.