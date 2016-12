Im Aargau gehen in diesen Tagen politische Ären zu Ende: Die Regierungsräte Susanne Hochuli und Roland Brogli geben ihre Ämter ab, sie nach acht, er nach sechzehn Jahren. Am Dienstag war Brogli Gast in der Sendung «Talk Täglich» auf Tele M1. Es war das letzte von Dutzenden Interviews während seiner langen Karriere. Welche war in all den Jahren die dümmste Frage, die ihm gestellt wurde? Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: «Herr Brogli, wann hören Sie auf?»

Tatsächlich gibt es bei langjährigen Politikerinnen und Politikern kein Interview ohne die Frage nach dem Rücktritt, zugegebenermassen auch in dieser Zeitung. Trotzdem ist es meistens widersinnig. Die Antworten fallen nichtssagend aus, weil niemand seinen Rücktritt einfach so spontan ankünden würde; bestenfalls fällt eine Antwort originell aus, wie jene des damaligen Bundesrats Moritz Leuenberger, der sagte: «Ich bleibe Bundesrat bis die Gletscher wieder wachsen.» Die stereotype Frage nach dem Rücktritt ist aber vor allem deshalb wenig sinnvoll, weil nicht jeder langjährige Politiker automatisch ausgebrannt und müde ist.

Ob ein Politiker gut ist, hängt nicht von den Amtsjahren ab

Bei den Politikern und ihrer Amtsdauer ist es wie beim Wein und dessen Alter: Gewisse werden mit den Jahren immer besser, gewisse Weine sind bereits jung ungeniessbar und werden nur noch schlechter. Gewisse Politiker sind von Beginn weg eine Fehlbesetzung und bleiben es auch. Andere starten gut, verlieren aber irgendwann ihre Innovationskraft und verwenden ihre Energie einzig noch darauf, sich im Amt zu halten – das sind dann die Sesselkleber. Und es gibt jene, die bereits gut starten und mit den Jahren noch besser werden.

In diese Kategorie gehört die Aargauer Bundesrätin Doris Leuthard. Sie ist das dienstälteste Mitglied der Landesregierung, im Amt seit gut zehn Jahren. Am Dienstag wurde sie mit einem Glanzresultat zum zweiten Mal zur Bundespräsidentin gewählt. Auch bei ihr gibt es seit einiger Zeit kaum ein Interview ohne die Frage nach dem Rücktritt. Die Spekulationen, ob sie nach ihrem Präsidialjahr zurücktritt, nehmen mehr Raum ein als ihr Präsidialjahr an und für sich. Innerhalb der CVP bringen sich mögliche Nachfolger bereits in Stellung, anonyme Bundeshausinsider «rechnen damit, dass sie Ende 2017 abtritt».

Leuthard bringt alles mit, um noch lange zu bleiben

Doch warum eigentlich zurücktreten? Leuthard ist mit 53 Jahren im besten Alter für den Job und voll Gestaltungswillen. Sie und Alain Berset gelten als die starken Figuren im Bundesrat. Sie verantwortet die «Energiestrategie 2050» und damit eines der wichtigsten Projekte des Landes, sie bringt Robustheit und Erfahrung mit, um das Jahrhundertwerk gegen alle

Widerstände durchzubringen. Sie war bereits 2010 als Präsidentin eine hervorragende Repräsentantin der Schweiz und wird es 2017 bestimmt wieder sein.

Sie versprüht heute, nach einem Zwischentief vor einigen Jahren, mehr Lust an der Aufgabe denn je. Sie nimmt sich aber auch freie Wochenenden und Ferien und hat so eine Work-Life-Balance gefunden. Was spricht dagegen, dass sie noch zehn weitere Jahre Bundesrätin bleibt?