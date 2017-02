Schon länger denke ich über Geduld nach. Wahrscheinlich, weil meine Mutter es immer wichtig fand, dass ihre Kinder mit Langweile umgehen können. Ob ihr das vollkommen gelungen ist? Ich selbst finde mich selbst immer wieder fluchend vor meinem Laptop, wenn er nicht in Null Komma Nichts aufgestartet ist oder halb verzweifelnd mit meinem Smartphone in der Hand, weil das Instagrambild meines Crushs nicht lädt.

Alles muss schnell gehen, ich hasse es, wenn Leute vor mir langsam gehen oder wenn ich mit meinem Bruder ein Diktat üben muss und er gefühlte drei Stunden braucht, um einen einfachen Teilsatz in sein leicht zerknittertes Heft zu schreiben. Ich nerve mich selbst über meine Ungeduld. Wieso muss es mich so aufregen, wenn das Essen im Restaurant ein bisschen länger braucht oder die SBB drei Minuten Verspätung hat? Liegt das an meinem Charakter oder ist es wirklich dieses kleine Teufelsding, das ich immer in meiner rechten Jackentasche mit mir herumtrage?

Es leuchtet mir ein, dass das Leben durch das Smartphone viel schnelllebiger geworden ist. War (oder ist?) das nicht ursprünglicher der Sinn eines klugen Telefons, uns das Leben zu vereinfachen, damit wir mehr Zeit für anderes haben? Natürlich spare ich Zeit, wenn ich meiner besten Freundin kurz ein SMS schicke, anstatt ihr übers Haustelefon anzurufen und dann zuerst noch fünf Minuten Smalltalk mit ihrer Mutter führe, bis ich sie dann fragen kann, was für Hausaufgaben wir in Französisch haben.

Meine gesparte Zeit nutze ich dann aber nicht, um meine Wäsche zu falten oder eine Runde joggen zu gehen. Nein, ich „nutze“ sie, um bei Candy Crush ein Level weiterzukommen. Wenn ich jedoch von meiner Mutter aufgefordert werde, das Ding doch wegzulegen und etwas Produktives zu machen, reagiere ich meist leicht angesäuert… Und ich habe ein leichtes Gefühl, dass diese Verhalten irgendwie auf eine längere Dauer nicht so optimal ist.