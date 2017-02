Ich sitze gerade in der Schule und denke darüber nach, wann ich mein Selfie, dass ich heute bei unglaublich gutem Licht geschossen habe, am besten auf Instagram laden soll. Wann ist die beste Zeit, um möglichst viele Likes zu bekommen? Ich habe von vielen Freundinnen gehört, dass sie auf die Uhrzeit achten, wenn sie ein Bild auf Instagram stellen, da man mehr Likes bekommen kann, wenn viele Leute gerade aktiv sind. Macht ja auch Sinn. Doch wann ist diese Zeit? Ich weiss von mir selber, dass ich morgens solche Plattformen wie Instagram oder Facebook nicht benutze, da ich meistens viel zu gestresst oder müde bin, also besser nicht. Zwischen acht und zwölf Uhr sitze ich in der Schule (obwohl das nicht wirklich ein Hindernis ist). Ja, mittags wäre eine gute Zeit. Das werde ich tun.

Mist, um was ging es eigentlich gerade im Unterricht?

Und was ich unter das Bild schreiben soll weiss ich auch noch nicht. Lieber ein poetischer Spruch oder ein lockeres „too cool 4 school“? Obwohl, dieser Spruch ist doch schon voll mainstream. Und welche Hashtags soll ich verwenden? #selfieoftheday oder #belieber? Oder beides? Keine Ahnung! Okay, zurück zu den Sprüchen. Soll ich einen Liebeskummerspruch wählen? Oder warte, gestern sah ich einen süssen Spruch über Freundschaft auf Facebook. Wie ging der nochmal? Ach ja: „Friends are like stars, they come and go, but the ones that stay are the ones that glow.“ Der ist perfekt.

Scheisse, spricht der Lehrer gerade mit mir? Ich sei abwesend? Quatsch. Die Lösung ist 24! Was sagt meine Banknachbarin? Wir sind im Geschichtsunterricht? Egal.

Da fällt mir gerade auf, dass ich meine besten Freunde auf meinem Bild markieren könnte, damit sie sich sicher sind, dass ich sie damit meine. Maria ist meine beste Freundin, aber wenn ich sie markiere, ist Anja sicher eifersüchtig. Und wenn ich Anja markiere, muss ich Vanessa auch markieren. Viel zu kompliziert. Ich markiere einfach niemanden, „let them hate“.

Oh, jetzt hat die Schulglocke geläutet. Ich muss schnell machen, sonst verpasse ich den perfekten Zeitpunkt. Mist, ich muss mich noch für einen Filter entscheiden. Schwarzweiss, Retro oder Sepia?