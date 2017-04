Ich lebe in einem Apple-Haushalt, und das seit Klein auf: iMacs, MacBooks, längst vergessene iPods, brandneue iPhones und zwischendrin mein iPhone 4s. Ein unzerstörbares Teil und bis vor Kurzem ganze viereinhalb Jahren mein Begleiter. Viele kennen das Modell, das heute zwar noch nicht ganz retro ist, und darum gerne beschmunzelt wird. „Süss, so klein. Funktioniert das noch?“ Immer wieder musste ich uns verteidigen, umso mehr, seit sein Screen in tausend und ein Teil zersprungen ist und ich nach dem Telefonieren winzig kleine Glasfasern aus meinem Ohr fischte. Doch durch mein Verhalten stellte ich ganz natürlich den Konsum derer infrage, die mal eben drei neue Handys innert eines halben Jahres verbraucht haben. Gegen diese argumentierte ich mit der Umwelt und dem Beitrag, den gerade treue Handybesitzer zu ihrem Schutz leisten können.

Und doch: Ich habe mir das neue iPhone 7 gekauft. „Na und?“, denkt ihr, „das tun doch alle.“ Darum erkläre ich den Leuten regelmässig, warum das für mich nicht ein simpler Samstagnachmittags-Einkauf war. Denn bis jetzt übernahm ich immer die alten Geräte von meinen Eltern, die sich die neusten leisteten. Ich dagegen musste sparen und mich auf irgendwann freuen. Jetzt ist dieses Irgendwann, Herbst 2016.

Mit der Zeit muss man mit der Zeit gehen. Die Sommerferien verbrachte ich nicht nur mit von Mama und Papa bezahlten Ferien in der Sonne, sondern auch zwei Wochen in einer Lebensmittelfabrik : 78 Stunden Traubenzucker abpacken mit klotzigen Stahlkappen-Schuhen and den Füssen und dem iPhone 7 im Kopf. Und einen Monat später war es so weit, ich hielt es in meinen Händen. Mit denen in mir das ganze Teil finanziert habe. Doch als ob ich die letzten Jahre nicht schon genug mein Handy, und dementsprechend auch mich verteidigt hätte, muss ich jetzt auf die Blicke antworten, und mich erklären. Und gleichzeitig lachen all die über Bord geworfenen Prinzipien meine jugendliche Angepasstheit aus.

Auch wenn es nur eine Generation weiter ist – meine Eltern werden sich daran gewöhnen, dass ihr Kind das neuere Gerät hat. Ein schnelles gutes, sowie die allermeisten Jugendlichen. Doch das ist genau das Gegenteil von dem, was ich all die Jahre beabsichtigte hatte, nicht angepasst zu sein. Aber vielleicht wollte ich auch genau deshalb das iPhone 7 kaufen, weil Viele immer schon ein gutes besitzen, aber das Meine, für einen kurzen Moment noch einen Klick schneller, besser und schöner ist. Es ist ein Wettbewerb und bis vor Kurzem stand ich daneben, so habe ich mich gesehen, nicht hinten nach, sondern einfach nicht mit dabei. Doch nun renne ich vorne mit, und das ist mir unangenehm. Darum grenze ich mich ab, indem ich stolz sage: „Das habe ich mir selber gekauft – und du?“