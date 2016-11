Als ich Anfang 2009 Chefredaktor der Aargauer Zeitung wurde, war sie ausschliesslich ein gedrucktes Blatt. Wir Journalisten dachten in Anzahl Zeitungsseiten, die zu füllen waren, und in Abschlusszeiten, bis das Tageswerk vollendet sein musste.

Heute, acht Jahre später, ist die Aargauer Zeitung nach wie vor ein gedrucktes Blatt. Sie ist aber auch ein Online-Portal und eine App, sie ist auf Facebook, Twitter, Instagram und anderen sozialen Medien präsent, sie berichtet rund um die Uhr in Texten, Bildern, Videos, Grafiken, Livetickern, Cards, Quiz etc. Wir denken in verschiedenen Kanälen, Redaktionsschluss ist immer und nie.

Die digitale Revolution hat die Medienbranche voll erfasst – mit ungewissem Ausgang. Die Entwicklung geht rasant. Junge Menschen wechseln ganz selbstverständlich von Facebook zu Instagram zu Snapchat zu irgendwas noch Neuerem. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese Generation, die mit Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen ist, irgendwann zu einer Tageszeitung aus Papier greifen wird, um das tägliche Informationsbedürfnis zu stillen.

Das ist die schlechte Nachricht für uns Zeitungsmacher. Die gute Nachricht: Was wir täglich an Inhalten produzieren, ist gefragt wie noch nie, wie ein Blick auf die Leserzahlen zeigt:

2009 hatte die AZ auf Papier 415 000 Leser.

2016 hat sie noch 364 000 Leser.

Das macht fast 50 000 weniger. Digital aber konnte dieser Verlust mehr als wettgemacht werden:

2009 hatte die AZ 103 000 Unique Users pro Monat, also Nutzer des Online-Angebots.

2016 sind es 758 000!

Unter dem Strich resultiert ein sattes Plus. Richtig dramatisch wäre die Lage, wenn das, was wir Journalisten machen, nicht mehr gefragt wäre. Wir aber erreichen so viele Menschen wie noch nie – und zwar auch junge, diese jedoch auf den neuen Kanälen.

Die ganze Beilage der AZ als pdf: