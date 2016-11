Beiden Regionalzeitungen gelang mit ihrer jeweiligen Methode eine ungeahnte Erweiterung der Auflage: von rund 10 000 von 1950 auf 60 000 vor der Fusion von 1996. Dass dabei einige Gazetten ihre Selbstständigkeit einbüssten oder die Titel verschwanden, kann niemanden erstaunen. Die Methode Wanner brachte im Vorfeld zwar mehr Bewegung ins Redaktionsteam, zeitweise fast interne Revolten, aber finanziell keine Strapazen. Die Aarauer Methode war kapitalintensiv und verlangte oft wider Willen Anpassung an die Marktlage. Die Aktiengesellschaft konnte weniger spontan reagieren und musste jede Aktion abwägen.

Die Fusion verband zwei Tageszeitungen mit verschiedenen Philosophien, was sich auch in den Redaktionen abgezeichnet hat: Der Unruhe in Baden stand die Konstanz in Aarau gegenüber. Die Amalgamierung war das Werk von Peter Wanner, der seit 1993 den Badener Verlag führte. Und dies gelang, obwohl gleichzeitig die digitale Umstellung den Prozess belastete.

Früher sieben Tageszeitungen

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert existierten im Aargau sechs Tageszeitungen: neben dem Aargauer- und Badener Tagblatt wirkten auch das Brugger- und das Zofinger Tagblatt als liberale Regionalzeitungen. Entsprechend der geografischen und historischen Topografie des Kantons deckten diese Blätter je ihr Einzugsgebiet ab. Entsprechend der parteilichen Struktur waren aber im freisinnigen Spektrum zwei weitere Tageszeitungen in den Zentren Baden und Aarau beheimatet: In Aarau bestand das Wirz-Blatt (später Keller-Blatt) «Aargauer Nachrichten» (bis 1918) und in Baden das Jäger-Blatt «Schweizer Freie Presse» (erst ab 1925 BGB-Parteiblatt). Beide Tageszeitungen wollten weniger gouvernemental sein und wirkten oft unbekümmert neben der Parteilinie.

Auch wenn dann 1918 das Aargauer Tagblatt sich die Aargauer Nachrichten einverleiben konnte, war schon 1912 wieder ein Konkurrenz-Organ in Form der «Neuen Aargauer Zeitung» erstanden. Auch sie markierte bis 1946 kantonsweit den links-liberalen Standpunkt im Lager des Freisinns. Als dann vor dem Ersten Weltkrieg, 1911 und 1912, auch die katholisch-konservative (später CVP) Parteizeitung «Aargauer Volksblatt» (Baden) und die Arbeiterpresse «Freier Aargauer» (Aarau) täglich erscheinen und ab 1925 auch die «Freie Presse» zur täglichen Bauernzeitung mutiert, so zählte der Aargau nicht weniger als sieben Tageszeitungen, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Kanton profiliert Politik behandelten und betrieben.

Der Gang aufs Land

Neben den Tagblättern wirkten die Lokalzeitungen auch als Anzeiger und Forum der ländlichen Auseinandersetzung. Je expansiver die Tagblätter hier eindrangen, desto mehr wurden die kleinen Blätter genötigt, selber zu fusionieren oder das Erscheinen einzustellen.

Als 1959 das Aargauer Tagblatt den Ausbau seines Lokalteiles in der Region Lenzburg ankündigte, war es um die «Lenzburger Zeitung» geschehen. Der Titel wurde dem AT verkauft und die Auflage von 2200 Abonnenten wurde abgetreten. Auf leisen Sohlen gelangte der «Seetaler» in Seengen in die Familie der AT-Kopfblätter. 1964 hatte er sich nicht nur mit dem «Lindenberger» (Fahrwangen) zusammengeschlossen, sondern schon früher – nach dem Verschwinden der «Lenzburger Zeitung» - 1959 ein Kopfblatt «Lenzburger Nachrichten» lanciert. Wegen «prekären Verhältnissen» gelangten Druckerei und Zeitung mehrheitlich in die Hände der Aargauer Tagblatt AG, blieben aber vorerst als selbstständige Lokalzeitung unter dem alten Firmennamen erhalten. Am 1. 0ktober 1973 wurde anstelle des alten «Seetalers» (zweimal wöchentlich) das «Seetaler Tagblatt» ausgeliefert, das heisst, das «Aargauer Tagblatt» mit einer zusätzlichen Seite Seetal.

Im Jahre 1969 war das «Brugger Tagblatt» an der Reihe. Nicht so schmerzlos wie in Lenzburg suchte die kleinste Tageszeitung Schutz beim Aargauer Tagblatt, weil sie sich vom Badener Tagblatt bedrängt fühlte. Mit der Ansiedlung der BBC im Birrfeld war Brugg immer deutlicher ins Einzugsgebiet von Baden gelangt. Die Annäherung an Aarau sollte diese Tendenz abbremsen. So wurde das «Bruggerli» zum Kopfblatt des AT.

1973 überraschte die freisinnige «Freiämter Zeitung» in Wohlen ihre Leserschaft mit dem neuen Konzept eines «Freiämter Tagblatts». Auch hinter dieser Ankündigung verbarg sich die Übernahme durch das AT. Damit hatte sich das Aarauer Unternehmen den Inseratenmarkt gegen eventuelle Konkurrenz aus Baden gesichert. Der «Wohler Anzeiger», das CVP-Blatt von Casimir Meyer, blieb aber im Raume unteres Freiamt bestehen und wird sich später mit dem «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» (bis 1995) vereinigen. Der Vorstoss des AT ins Freiamt veranlasste das Badener Tagblatt zum Kauf der «Freiämter Nachrichten» (1992) des Verlegers Sprüngli in Villmergen.

Im Jahre 1973 wurde vom Verlag «AZ-Freier Aargauer» der Druckereibetrieb aus wirtschaftlichen Zwängen aufgegeben. Der Druckauftrag wurde dem AT übertragen, auch wenn sich die beiden Zeitungen inhaltlich nicht hold waren. Erst 1987 gab die Arbeiterzeitung ihr Erscheinen auf. In der gleichen Zeit kam auch die CVP-Zeitung «Aargauer Volksblatt» in Schwierigkeiten. Obwohl es in eigener Druckerei fabriziert wurde, musste es mit dem Badener Tagblatt einen Inseratenpool eingehen. Erst 1992 stellte auch diese Tageszeitung ihr Erscheinen ein.

Inserenten wollen Reichweite

Mit dem letzten Beispiel wird sichtbar, was eigentlich der Auslöser der ganzen Pressekonzentration im Aargau war: die Wandlung des Inseratenmarktes. Die grossen Inserenten und Lieferanten der Reklameseiten drängten nach Presseorganen mit einer breiten Leserschaft, und die Latte wurde sehr hoch gelegt. So löste dies einen eigentlichen Inseratenkrieg innerhalb des Aargaus aus, der teilweise auch von Angriffen aus den städtischen Zentren der Nachbarkantone begleitet wurde.

Nach Meinungsverschiedenheiten kündigte Otto Wanner 1984 den Vertrag mit der Publicitas und akquirierte nun seine Inserate selber. Als Antwort lieferte Publicitas ein redigiertes Konkurrenzblatt «Aargauer Woche» gratis in alle Haushaltungen des BT-Einzugsgebietes. Zwei Jahre dauerte das Ringen, bis ein Modus Vivendi gefunden werden konnte. Doch eine neue Bedrohung ging nun von den Zürcher Verlagshäusern aus. Als Abwehr wurde die Zeitung «Der Limmattaler», Dietikon, aufgekauft, um die neutrale Zone zwischen Zürich und Baden abzudecken.

Das «Zofinger Tagblatt» fürchtete auf dem Inseratenmarkt das AT als Bedrohung, denn dieser Verlag hatte mit der «Regional-Zeitung» einen Gratisanzeiger für den Westaargau lanciert. 1987 kaufte daher das ZT die Druckerei Suter in Oberentfelden und damit den «Landanzeiger». Das Aargauer Tagblatt betrachtete diesen Kauf als Einbruch in seine Geschäftszone. Die Antwort des AT war die Gründung des «Aargauer Kuriers» als Gratiszeitung für den ganzen Aargau. Darauf antwortete das ZT mit dem Kauf der Druckerei Keller, Aarau, mit dem «Generalanzeiger» und traf damit den Gegner mitten ins Herz.

Der aargauische Inseratenkrieg im Westen des Kantons nahm immer schärfere Formen an. Da auch der Druck aus Bern pariert werden musste, fanden sich endlich das «Oltner Tagblatt», das «Zofinger Tagblatt» und das Aargauer Tagblatt zu einem Inseratenpool «Mittelland-Zeitung» zusammen. Der Vertrag sah auch eine redaktionelle Zusammenarbeit vor. Dieser Vertrag wurde bei der grossen Fusion 1996 völlig ignoriert, obwohl er damals noch gültig war. Diese Tatsache sollte sich nachträglich noch bitter rächen.

Die dritte Bedrohung des AT ging von Basel aus. Nach der Fusion der «Basler Nachrichten» mit der «National-Zeitung» verkündete der Verlag, sein Einzugsgebiet erstrecke sich bis auf den Jurakamm, gemeint war einschliesslich des Fricktals. Diese «Kriegserklärung» löste in Aarau innert Monatsfrist die Splitzeitung «Aargauer Tagblatt, Ausgabe Fricktal» mit eigenem Lokalteil aus. Die Leidtragenden waren die Lokalblätter im Raum Rheinfelden, in Laufenburg und Frick.

Im Raum Seetal gründete das Verlagshaus Kromer in Lenzburg neben dem angestammten Anzeiger neue Blätter in der oberen Talhälfte und versuchte, zwischen den konkurrierenden Tagblättern den Inseratenmarkt Aargau-Mitte zu konsolidieren.

Es brauchte einen Grossen

Der wirtschaftliche Kampf im aargauischen Pressewesen war gnadenlos und voller spontaner Aktionen und Massnahmen. Dass das wilde Treiben selbst nach der grossen Fusion von 1996 noch fortdauerte, beweist, wie verfahren die Situation in ihrem Vorfeld gewesen war. Im Brennpunkt der grossstädtischen Verlage konnte tatsächlich nur noch ein mindestens ebenbürtiges Organ Grenzen setzen und den aargauischen Raum verteidigen.