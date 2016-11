Wenn man das Rad der Zeit nur zurückdrehen könnte! Diese Sehnsucht würde man überall erwarten, nur an einem Ort nicht: im Silicon Valley. Doch ausgerechnet dort begegnete sie uns, als wir mit der «Schweiz am Sonntag»-Redaktion für unsere jährliche Spezialausgabe im Tal der digitalen Revolution unterwegs waren. Wir hatten das Privileg, John Hennessy zu treffen, den legendären Präsidenten der Stanford-Universität. Seine berühmtesten Studenten waren Larry Page und Sergey Brin – die Jungs, die Google gründeten. Die beiden kamen mit der Idee einer ausgeklügelten Suchmaschine zuerst zu ihrem Professor, und Hennessy erkannte das Potenzial sofort. Er half bei der Finanzierung des Start-ups und ist bis heute Vizepräsident des Verwaltungsrats von Google.

Dieser John Hennessy also, ein überschwänglicher, einnehmender Mann, der glaubt, jedes Problem der Welt mit der richtigen Idee lösen zu können, wurde in unserem Interview auf einmal sehnsüchtig. Er sagte: «Wir haben einen grossen Fehler begangen. Die Welt wäre heute ein anderer Ort, wenn es uns gelungen wäre, in der Frühphase des Internets ein gutes Zahlungssystem für Inhalte zu schaffen.» Und weiter: «Damals wäre es einfacher gewesen, die Gratiskultur gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir hätten einen Weg finden müssen, wie man schnell und effektiv für Inhalte wie einen Zeitungsartikel bezahlt.» Es war das einzige Thema, bei dem Daueroptimist Hennessy nicht lächelte. Er sagte auch: «Ich mache mir Sorgen um den Relevanz-Gehalt im Netz. Was ist das Netz ohne echte Inhalte wirklich wert?»

Journalismus braucht Leute

Nun, die Ursünde ist passiert, die Gratiskultur ist da. Bei AZ Medien und wahrscheinlich in jedem Medienhaus der Welt lautet die zentrale Frage: Wie finanzieren wir Journalismus in Zukunft? Wer sie im Silicon Valley stellt, wird bisweilen verwirrt angeschaut. Man befasst sich dort mit der Besiedelung des Mars, mit der Lösung aller Verkehrs- und Energieprobleme, ja mit dem ewigen Leben. Doch Journalismus? Er interessiert eher am Rande.

Zwar gibt es jede Menge Innovationen im Medienbereich. Bei diesen geht es aber fast immer um die Aufbereitung, Darstellung und Weiterverbreitung bereits vorhandener Informationen. Nicht um deren Erstproduktion, also um das, was den Journalistenberuf ausmacht. «Das ist viel zu teuer, und Nachrichten sind ohnehin im Überfluss vorhanden», sagte uns ein Manager von Matter, einem Start-up-Accelerator, der Jungunternehmen fördert: «Man kann so viele tolle Dinge ohne viel Personal machen, mit zwei bis vier Leuten. Das geht im Journalismus leider nicht.» Er verwies auf den Fotodienst Instagram: «Der hatte nur 12 Mitarbeiter, als er für 1 Milliarde US-Dollar verkauft wurde.» Aggregation statt Produktion: Das ist die Devise im Silicon Valley, ob es um Musik, Film, Fahrdienste oder eben um Nachrichten geht.

Interessanterweise hat die Medienlandschaft der US-Westküste nicht von der Innovationskraft des Silicon Valleys profitiert. Der wichtigsten Zeitung, dem «San Francisco Chronicle», geht es chronisch schlecht. Die national bedeutenden Medien erscheinen an der Ostküste: Der «New York Times» ist es gelungen, für ihr Online-Angebot eine einigermassen funktionierende Paywall zu errichten. Ebenso dem «Wall Street Journal». Auf europäische oder gar schweizerische Verhältnisse lassen sich diese Abo-Modelle aber kaum übertragen, denn die beiden US-Zeitungen erreichen in der Weltsprache Englisch ein globales Publikum, was zu einer respektablen Anzahl zahlungswilliger Nutzer führt.

Umstrittene Bezahlschranken

Versuche von Bezahlschranken auf dem kleinen Deutschschweizer Markt, wie sie die «NZZ» und der «Tages-Anzeiger» gestartet haben, sind wenig erbaulich. Damit die Seitenabrufe nicht dramatisch zurückgehen, wurden die Paywalls nach und nach wieder löchriger gemacht. Innovative oder gar disruptive Ideen hat man sich von der «Washington Post» erhofft, als der Internet-Milliardär Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, das Blatt übernommen hat. Doch auch er kocht im Mediengeschäft bislang nur mit Wasser.

In den USA fliessen mittlerweile von 1 Werbe-Dollar 85 Cent an Facebook und Google. Die restlichen 15 Cent müssen sich alle – wirklich alle – anderen Medien aufteilen. Mit wem man im Valley auch spricht, in einem Punkt ist man sich einig: Medien, die sich nicht an ein sehr enges Zielpublikum richten, sondern wie Zeitungen an grundsätzlich alle Menschen in einer Region, werden früher oder später kaum mehr Werbung haben, weil die Streuverluste zu hoch sind.

Das Fazit: Noch mehr als heute werden künftig die Leser und nicht die Anzeigenkunden den Journalismus finanzieren. Früher oder später wohl auch im Netz; man wird die Ursünde überwinden müssen. Edwy Plenel, der Gründer des französischen Newsportals Médiapart, sagte am SwissMediaForum, es sei grossartig, wenn die Leser und nicht die Werbung den Journalismus bezahlen, denn das bedeute Unabhängigkeit. «Seul nos lecteurs peuvent nous acheter», ist sein Motto («nur unsere Leser können uns kaufen»). Auch das angekündigte neue Online-Magazin, das Journalisten um Christof Moser («Schweiz am Sonntag») und Constantin Seibt («Tages-Anzeiger») gründen wollen, soll ganz ohne Werbung auskommen.

Leser sollen entscheiden

Bei AZ Medien ist unser Ziel, durch Abonnenten- wie durch Werbeerträge auch künftig genügend Mittel für guten Journalismus zu generieren – und Kosten vor allem dort einzusparen, wo es nicht den Journalismus schwächt. Beispielsweise beim Papier, beim Druck, beim Vertrieb. Werden wir in Zukunft noch jeden Tag Zeitung drucken oder an einem oder mehreren Tagen digitale Ausgaben publizieren? Das ist die grosse Frage. Letztlich werden sie die Leser mit ihrem Nutzungsverhalten und ihrer Zahlungsbereitschaft beantworten.

Die Verlage – so viel kann man im Silicon Valley lernen – werden neue Dinge ausprobieren müssen, auch nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum». In den Büros des Start-up-Spezialisten Matter hängen zwei Imperative auf Plakaten an der Wand: «Be scrappy!», was bedeutet, dass man eine Idee kämpferisch und auf seine eigene Art umsetzen und dabei etwas riskieren sollte. Und «Pivot!», was wörtlich Dreh- oder Angelpunkt heisst und womit die Jungunternehmen aufgefordert werden, ihre Geschäftsidee dauernd wieder umzudrehen und ihr Businessmodell zu verändern.

Kampfes- und Experimentierlust: Davon kann man sich in Kalifornien anstecken lassen. Doch ob die Rettung des Journalismus von dort kommt, ist eher zweifelhaft. Die Ideen – die müssen wir schon selber haben.