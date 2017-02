Markstimmung: Schweiz: Positive Tendenz -- Wall Street in Topform (Dow Jones Index und S&P 500 Index auf Rekordniveau), Möglichkeit von drei Zinserhöhungen im 2017 – Am Freitagmorgen, DJI Futures im Minus (-18 Punkte) -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘250)! Öl, schwingt sich nach oben (54.43 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) -- CS wieder über 15 Franken (15.40 -Etappenziel von 16 Franken erreicht: Abstossen), Trump Rally – SwissRe steigt über 90 Franken (91.50 Franken), halten – VAT mit Topzahlen –– Comet mit Super-Zahlen fürs 2016.