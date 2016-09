Es ist ein altbekanntes Gefühl: Man kehrt von einer langen Reise zurück, aus Südamerika, Asien oder Afrika. Vielleicht wäre man gerne noch eine Woche länger geblieben. Irgendwie ist man aber trotzdem froh, wieder zu Hause zu sein. Im Land von Migros, SBB und Toblerone, wo die Züge immer pünktlich fahren, wo das Trottoir fast so sauber ist wie das Parkett in der eigenen Wohnung. Wo es keine Hungersnöte, kein Kriminalitätsproblem, keine Korruption, keine Schuldenkrisen und keine willkürliche Justiz gibt.

Natürlich gibt es auch bei uns Probleme. Wenn man im Zug vom Flughafen nach Hause die Zeitung liest, steht da zum Beispiel, dass sich Touristinnen aus dem arabischen Raum nicht so kleiden, wie wir uns das gewohnt sind, und dass man das verbieten sollte. Dass wir den Strom eigentlich lieber aus Solarzellen und nicht aus Atomkraftwerken beziehen würden. Dass zu viele Menschen aus dem Ausland in unser Land kommen, um hier zu arbeiten. Dass unser Bundespräsident manchmal ziemlich holprige Reden hält. Dass manche Kantone ihren Schulkindern zuerst Englisch und erst dann die Landessprache Französisch beibringen wollen. Dass viele Schweizer regelmässig nach Deutschland shoppen gehen und so dem heimischem Gewerbe schaden. Dass unsere Armee ihre alten Fahrzeuge für das Doppelte des ursprünglichen Preises sanieren lässt, anstatt für weniger Geld neue zu kaufen. Oder dass zwei Teenager ihrer Lehrerin die Hand nicht schütteln wollen.

Ja, im Vergleich zu vielen Ländern, die wir Schweizer in Scharen bereisen, haben wir ziemliche Luxusprobleme. Denken wir daran, wenn wir das nächste Mal aus dem Flugzeug steigen!