Ein paar Tage später und ein paar hundert Kilometer weiter im Landesinneren sitzen wir bei Hochschullehrer Raoul im Auto. Er erzählt uns, dass auch dieses Gebiet sehr schwierige Zeiten hinter sich habe: „Wirtschaftlich ist es für die Menschen hier nach wie vor nicht leicht. Aber zumindest die offene Gewalt ist vorbei. Es ist besser geworden!“



„Es ist besser geworden!“ Diesen Satz hören wir in unseren ersten zwei Wochen in Kolumbien unzählige Male. In kaum einem anderen Land habe ich innert kurzer Zeit so viele positive Menschen getroffen wie hier. Es sind Menschen, die eine schwierige, von Gewalt geprägte Zeit hinter sich haben, jetzt aber voller Optimismus in die Zukunft schauen. Ob Familienvater, Geschäftsmann, Lehrer, Lastwagen- oder Taxifahrer – jeder sagt, dass das Leben in Kolumbien besser geworden sei. Unter der Gewalt haben Menschen aller Gesellschaftsschichten gelitten.



Auch Kunsthändler Pablo ist der Meinung, dass sich in den letzten Jahren vieles zum Guten gewandelt hat. Im Gegensatz zu anderen ist er wegen des Friedensabkommens mit der Farc, das seit Ende 2016 in Kraft ist, jedoch nicht völlig euphorisch. Er sieht weiterhin Gefahren: „Die Guerilla-Kämpfer, die ihre Waffen abgegeben haben, müssen zuerst in die Gesellschaft integriert werden. Drogen werden nicht weniger angebaut als früher. Und die paramilitärischen Gruppen haben nach wie vor grosse Macht – nicht zuletzt durch ihre Verbindungen ins Parlament.“



Pablos Message ist klar: Kolumbien hat noch einen langen Weg vor sich und ist nicht über Nacht zum Vorzeigestaat mutiert. Er hat Zweifel, ob der gewaltfreie Neuanfang wirklich gelingt oder ob sich die momentane Ruhe nur als Verschnaufpause entpuppt. Etwas ist aber mit Sicherheit positiv: Die Menschen in Kolumbien haben wieder Grund zur Hoffnung.