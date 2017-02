Lieber Hüsnü, ich finde Menschen grundsätzlich anstrengend, meistens dumm und hässlich. Wie kann ich trotzdem gefahrlos an ihnen vorbeikommen? Ich wäre froh um einen Ratschlag, der ohne die Wörter Liebe, Respekt und Achtung auskommt. Danke.

Reto (42, falls das eine Rolle spielt) aus Rheinfelden

------------

Lieber Herr Reto, hast du bisschen recht. Viele Menschen sind hesslich und auch dumm. Aber was will man machen? Mein Mutter früher hat gleiche Problem wie du. Gibtes bei uns im Quartier eine gute Kuafför, Herr Bülent. Vom Männerhaare, wo meistens sind sowieso nur Bart, versteht er nichts, aber weiss er alles vom Frauenfrisüren. Und natürlich weiss er auch: Eine Besuch bei Kuafför ist nicht einfach zum Haare schneiden, ist zum Welt verstehen.

Hier der Frauen sitzen und trinken eine Tee und reden über Liebe, Arbeit, Scheidung und Krankheit. Wer ist gestorben, wer ist gebleiben, alles ist Thema im Kuafför-Geschäft vom Herr Bülent. Auch mein Mutter ist so. Geht sie einmal im Monat zum Herr Bülent, zum Farbe nehmen oder Löcken machen und trefft sie dort paar Freundinnen. Manchmal dort ist auch diese Frau Tülin, wo hat komische Haare und auch komische Denken. Redt sie und redt sie drei Stunden lang, und wann kommt der Reihe zu ihr, sie sagt: «Oho! Jetzt haben wir so viel geredet, und Herr Bülent hat wie immer Verspätung, dass ich habe kein Zeit mehr für Frisur und muss ich heim zum Kochen».

Der Frau Tülin ist geizige Person, wo kommt nur für Gratistee und Gratisunterhaltung. Mein Mutter hat ihr nicht so gern, nicht wegem Gratistee, aber wegem ihre schlecht sprechen vom andere Leute. Einemal der Frau Tülin erzählt vom eine junge Nachbar, wo hat seine Hund gegessen. Dabei diese hat nur dem «Hot Dog» übersetzen zu «heisse Hund», weil wollt er Spass machen. Der Frau Tülin, wo hat gerne Spass, aber noch gerner dem Skandale, rennt sofort zum Kuafför Bülent, nehmt eine Tee und anfangt zum erzählen vom diese junge Nachbar, wo esst Haustiere.

Am diese Tag mein Mutter ist auch dort zum Tee trinken und Haare machen und hört sie dem Geschichte. «Kann er der Hund vom meine Sohn Hüsnü auch essen, bitte?», sie sagt, «Ich hasse diese Hund, weil bellt er ganze Zeit. Tu ich im eine Börekteig , so der junge Herr Nachbar kann ihm mit eine schöne Salat nehmen.» Andere Frauen haben auch solche Ideen, und jede kennt eine Haustier, wo kann man zum Nachbar zum Essen geben. Der Frau Tülin ist schockiert und bekommt Angst und sagt: «Dauerwellemittel macht euche Kopf kaputt. Darum ihr habt so blöde Ideen mit Haustieren.» Und sie kommt nicht mehr. Die Frauen sitzen allein und reden. Sie reden schön und gut. Aber ohne dem Frau Tülin ist bisschen langweilig.

Nach paar Wochen der Herr Bülent persönlich geht dem Frau Tülin holen. Mit Gratistee und Gratisfrisur. Dann ist wieder mehr lustiger im seine Geschäft, und die anderen Frauen haben wieder mehr Spass. Was will man sagen, Herr Reto: Schöne und nette Menschen sind gut. Aber manchmal mit der dumme und hessliche Loite der Leben ist mehr enteressante.