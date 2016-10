Dass Trump so unbeliebt ist, dürfte kaum jemanden überraschen, der den Wahlkampf mitverfolgt hat. „Er ist verrückt, den kann man nicht ernst nehmen!“, sind sich die meisten einig, die ich getroffen habe. Allerdings ist Clinton bei zahlreichen Leuten mindestens ebenso unpopulär – selbst hier in den Bundesstaaten Washington und Oregon, die traditionell demokratisch wählen. Clinton ist für viele das Symbol eines immer mächtiger werdenden Staates, für undurchsichtige Hinterzimmerdeals in Washington DC sowie Klientelpolitik.



Ich habe gar mehrere Leute kennengelernt, die gerne Bernie Sanders als nächsten US-Präsidenten gesehen hätten, jetzt aber Trump wählen. Sie springen also von ganz links nach ganz rechts, nur weil sie auf keinen Fall bei Hillary das Kreuzchen setzen wollen.



Dabei macht sich jeder seine eigenen Überlegungen. Charles, den ich im Hostel in Portland treffe, begründet seine Entscheidung so: „Wenn Trump gewählt wird, kann er ohnehin nicht viel machen, weil ihn der Kongress völlig blockieren wird. Hillary dagegen würde wahrscheinlich die nötigen Mehrheiten finden – und ich befürchte, dass sie uns in einen weiteren Krieg führen wird.“



Auch Patrick, der im 130-Seelen-Dörfchen Mitchell ein Hostel führt, hat grosse Sympathien für Sanders, will aber für Trump stimmen. Sein Kalkül: „Ich hoffe, dass die Leute endlich aufwachen, wenn ein so unfähriger Mann wie Trump Präsident wird. Ich hoffe, dass sie auf die Barrikaden gehen und unser krankes Politsystem von Grund auf erneuert wird.“ In anderen Worten: Patrick hofft, dass Trumps Wahl eine Revolution auslöst. „Ich will, dass wir endlich eine Regierung haben, die nicht von Geld und Grosskonzernen gelenkt wird.“ Wenn Hillary Clinton gewinne, werde dagegen alles so weitergehen wie bisher, ist Patrick überzeugt.



Die Tatsache, dass die beiden grossen Parteien so polarisierende, unbeliebte Kandidaten nominiert haben, hat viele auch schmerzhaft daran erinnert, dass sie keine echten Alternativen haben. „Wenn ich meine Stimme einer anderen Partei gebe, dann ist das so, als ob ich gar nicht abstimmen würde“, sagt John. Schliesslich hätten die kleinen Parteien in Washington ja ohnehin nichts zu sagen.



Neben dem Ärger über die Kandidatenauswahl und das System gibt es einen dritten Punkt, über den sich viele beklagen: die Medien. „Ich muss alle Informationen über die Kandidaten selbst zusammentragen, weil die Medien nicht objektiv berichten“, sagt zum Beispiel Ahren, der mich nach Portland fährt. Matt, von Beruf Arzt und ein sehr überlegter Typ, sieht es genauso: „Es fällt mir schwer, mir von den Kandidaten ein richtiges Bild zu machen. Die Medien erzählen nur das, was ihnen ins Konzept passt.“