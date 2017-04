Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Negative Tendenz ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ minimal unter Druck ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘255)! Öl schwingt sich nach unten (50.90 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) –Dufry im "Schaufenster": Flughafen Zürich richtig "en vogue".

Anlagevorschlag: Das Bad Ragazer Unternehmen Inficon (Börsensymbol: IFCN SW) ist auf seinem Höhenflug an der Schweizer Börse nicht zu bremsen und ein Ende dieses Gipfelsturmes ist noch nicht in Sicht. Ich würde aber auf diesem Niveau nicht aggressiv weitere Positionen erstehen, obwohl die Ertragsaussichten mehr als ausgezeichnet sind. Speziell im 2018 sollte es zu einem regelrechten Gewinnsprung kommen, welcher das Unternehmen auf ein neues Niveau bringen sollte. In der Zwischenzeit sind die ausländischen Investoren mit voller Kraft daran ihre Positionen nochmals zu arrondieren. Aufgrund der Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Franken, können die institutionellen Investoren unbegrenzt zugreifen. Das wird den Titel bis auf 542 Franken treiben, bevor die Aktie erstmals leicht überteuert wirkt. Sie als konservativer Investor dürfen weiterhin mit im Spiel sein. Die Dividende können Sie in neue Aktien reinvestieren, sofern Ihre Gesamtposition mehr als 50'000 Franken in diesem Titel umfasst. Unter dieser Marke sind die Kosten einfach zu hoch und auch die Dividendenausschüttung eminent tief, als dass sich diese Transaktion lohnen würde.