Markstimmung: Schweiz , Wall Street im leichten Minus (Nach Yellen) – Heute Morgen, Futures im Minus (-18 Punkte) -- Gold noch über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘317)! Öl, schwingt sich nach unten (49.38 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden -- CS wieder bei 11 Franken (12.17) – Ausgezeichnete Nachrichten von Geberit (Börsensymbol. GEBN VX), Schweizer Sanitärhersteller - Kaufen

Anlagevorschlag: Der Baselbieter Peptid Hersteller Bachem (Börsensymbol: BACN SW) lässt sich an der Schweizer Börse nicht mehr bremsen und dessen Höhenflug ist trotz eines Zuwachses von +61.08% in diesem Jahr nicht zu Ende. Jetzt haben die ausländischen Grossinvestoren das Zepter übernommen und sorgen für Hochstimmung in Bubendorf am Sitz des 1.2 Milliarden Franken Unternehmens. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis recht sportlich daher kommt, sollten Sie sich nicht verrückt machen lassen, denn schon im kommenden Jahr fällt dieser Wert unter 25 Punkte Marke. Daher würde ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen, trotz der bis anhin sensationellen Performance die Papiere abzustossen. Auch die Marge wird eine neue Höchstmarke im kommenden Jahr erklimmen und daher stimmen auch die Finanzkennzahlen auf unserer Marchroute. Ich gehe davon aus, dass der Titel bis auf 90 Franken (Aktuell: 84.90 Franken) ansteigen kann. Nun gilt auch meine Hoffnung, dass die Dividende (2.69%) erhöht wird. Es versteht sich von selbst, dass die Ausschüttung in neue Papiere reinvestiert werden sollten. Die Optionsstrategie geht bei diesem Titel nicht.