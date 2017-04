Markstimmung: Schweiz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Negative Tendenz (Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ unter Druck), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 – Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘247)! Öl schwingt sich nach oben (50.54 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) –Dufry im "Schaufenster": Flughafen Zürich "en vogue".