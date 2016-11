Zu dem Unfall kam es im Anschluss an einen "Räbeliechtliumzug" in Zürich-Altstetten, wie die Zürcher Stadtpolizei am Sonntag mitteilte. Eine 63-jährige Frau lief kurz vor 19.15 Uhr mit ihrem Pony und der angehängten Kutsche vom Lindenplatz in Richtung Badenerstrasse. Drei Kinder sassen auf dem Bock der Kutsche, ein Kind auf dem Rücken des Tieres.

Plötzlich habe das Pony gescheut und sei auf die Badenerstrasse gerannt, wo es in einen stehenden Personenwagen prallte. Die Kutscherin stürzte, als sie versuchte, das Tier zurückzuhalten. Die vier Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren wurden auf den Boden geworfen.

Das Tier habe sich in der Folge losgerissen, sei aber wenig später durch Passanten unverletzt eingefangen worden, heisst es in der Meldung weiter. Die ausgerückte Sanität und der Notarzt stellten vor Ort bei zwei Kindern und der Kutscherin Prellungen und Schürfungen fest und behandelten diese ambulant. Am Personenwagen sei ein Sachschaden von einigen tausend Franken entstanden.